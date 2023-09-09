Cezaevinden izinli çıkan gazeteci Pehlivan'dan ilk mesaj

Gazeteci Barış Pehlivan cezaevinden izinli olarak çıkmasının ardından bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İzinde de infaz hakiminin hakkındaki kararı vermesini beklemeye devam edeceğini duyuran Pehlivan, "mücadeleye devam" mesajı verdi.

Pehlivan'ın paylaşımı şöyle:

"Tüm dostlara merhaba…

Hapishanede izin vakti.

Açık cezaevindeki tüm mahpuslar gibi ben de kısa süreliğine özgürlüğü tadıp cezaevine geri döneceğim. İzinde de infaz hakiminin hakkımdaki kararı vermesini beklemeye devam edeceğim.

İçeride ya da dışarıda birlikte mücadele etmeye devam…"

Yazdığı bir yazı nedeniyle hakkında açılan dava sonucu 8 ay ceza alıp, cezaevine giren gazeteci Barış Pehlivan'ın aralarında çocuk istismarcılarının da bulunduğu 100 binden fazla hükümlünün faydalandırıldığı infaz düzenlemesinden yararlanmasına izin verilmemişti.