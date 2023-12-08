Güne soL'dan bakın: 8 Aralık 2023

Dünyada ve Türkiye’de bugün neler oldu? Neler konuşuldu? Günün önemli gelişmeleri ve soL’un özel içerikleri her akşam soL Haber'de.

Haber Merkezi

Ebru Gürpe cinayeti: Savcı 'haksız tahrik unsuru yok' dedi

Boşanmak isteyen eşini ''tasarlayarak'' öldüren Yılmaz Gürpe'nin, cezasını hafifletmek için öne sürdüğü iddialar otopsi raporuyla yalanlandı.

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Ebru Gürpe cinayeti: Savcı 'haksız tahrik unsuru yok' dedi

OECD raporu: Türkiye gıda enflasyonunda yüzde 72'yle ilk sırada

OECD üyesi olan ülkelerde Ekim ayında kaydedilen gıda enflasyonu oranlarını yayımladı. Buna göre, Türkiye 72 ile gıda enflasyonunda ilk sırada.

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OECD raporu: Türkiye gıda enflasyonunda yüzde 72'yle ilk sırada

soL TV | soL’a Sansür 3: Dilekçe savaşları, yargıda çürüme, sarmal

Bu kez sansürcümüz epey şöhretli biri; hakim Bekir Altun.

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soL TV | soL’a Sansür 3: Dilekçe savaşları, yargıda çürüme, sarmal

Patronlar kulübü TÜSİAD'dan ekonomi yönetimine tam destek: 'Umutlu bir noktadayız'

Mustafa Kemal'in sevdiği şarkılarla başlayan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısı, iktidarın ekonomi politikalarına övgülerle son buldu.

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Patronlar kulübü TÜSİAD'dan ekonomi yönetimine tam destek: 'Umutlu bir noktadayız'

Diyarbakır'da kayyum belediyesine 'Şeyh Sait Bulvarı' tepkisi

Diyarbakır'da kayyum belediyesinin yapacağı yeni yola Şeyh Sait ismini vereceğini duyurmasına tepki gösteren TKP Diyarbakır İl Örgütü kenti Cumhuriyet düşmanlarına bırakmayacağını açıkladı.

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Diyarbakır'da kayyum belediyesine 'Şeyh Sait Bulvarı' tepkisi

Kemal Okuyan: Türkiye solunu CHP'ye mahkum, halkı seçeneksiz sananlara hodri meydan!

TKP Genel Sekreteri Okuyan, "Bu düzen devrimcileri kendi ağına düşürmek ve halkı çaresiz bırakmak için bize kendi siyaset anlayışını dayatıyor. Biz de diyoruz ki onlara, hodri meydan" dedi.

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Kemal Okuyan: Türkiye solunu CHP'ye mahkum, halkı seçeneksiz sananlara hodri meydan!

10 ay sonra Antakya bilançosu: Devletin 'yaşatmacılık ödevi'

Ne Antakya “yitik bir şehir” olacak, ne de bizler “yitik bir şehrin insanları”... Çünkü o geleceği biz, birlikte kuracağız.

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10 ay sonra Antakya bilançosu: Devletin 'yaşatmacılık ödevi'

PISA raporuna MEB sansürü: '5 öğrenciden 1'i derse aç giriyor' verisi yer almadı

Milli Eğitim Bakanlığı, 491 sayfalık PISA raporunu ''özet'' adı altında 191 sayfa yayımladı. Orijinal rapordaki 300 sayfa çevrilmedi. Sümen altı edilen bölümdeki veriler dikkat çekti.

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PISA raporuna MEB sansürü: '5 öğrenciden 1'i derse aç giriyor' verisi yer almadı

Dünya Engelliler Günü'nün ardından: 'Vicdani hassasiyet değil, eşit yurttaşlık istiyoruz'

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Türkiye’de çeşitli etkinliklerle karşılandı. Peki 3 Aralık engelli bireyler tarafından nasıl değerlendiriliyor? Avukat Rahim Ezgi ve Mehmet Aksoy soL'a konuştu.

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Dünya Engelliler Günü'nün ardından: 'Vicdani hassasiyet değil, eşit yurttaşlık istiyoruz'

Yok edilen Sümerbank'ın son taşınmazları da satılıyor

1987 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla özelleştirilmesi başlatılan Sümerbank'ın adı 1993 yılında bankacılık birimi ayrılarak Sümer Holding olarak değiştirilmişti.

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Yok edilen Sümerbank'ın son taşınmazları da satılıyor