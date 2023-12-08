PISA raporuna MEB sansürü: '5 öğrenciden 1'i derse aç giriyor' verisi yer almadı

AKP'nin eğitimi getirdiği nokta PISA testinin sonuçlarında ortaya çıktı. Hiçbir alanda OECD ortalaması yakalanamadı. "Okuduğunu anlama" tam 10 puan geriledi. Milli Eğitim Bakanlığı'ysa bazı kötü sonuçları görmezden geldi.

Bakanlık, Türkiye’nin puan artırdığını müjdelese de Türkiye 3 alanda da OECD ortalamasının altında kaldı. OECD’nin 491 sayfalık PISA raporunu Milli Eğitim Bakanlığı, 191 sayfa olarak yayımladı. Rapordaki bazı dikkati çeken önemli ifadeler özette yer almadı.

Sözcü’de yer alan habere göre, OECD Eğitim ve Beceriler PİSA Direktörü Andreas Schleicher’in, “PISA’nın amacı okullara ve politikacılara yardımcı olmak ve politikacıların bilinçli kararlar almalarını sağlamak” dediği sözleri de Türkçe çeviride yok.

“Öğrenmek için çok mu açlar?” adlı bölümde ise Schleicher, “OECD ülkelerindeki öğrencilerin yüzde 8’i yiyecek alacak parası olmadığı için 30 gün içinde haftada en az 1 gün yemek yiyemiyor. İngiltere’de bu oran yüzde 11, ABD’de yüzde 13, Türkiye’de yüzde 19. Okullarda ücretsiz öğle yemeği daha fazla çocuğun eğitime katılmasını sağlayabilir” diyordu.