Ebru Gürpe cinayeti: Savcı 'haksız tahrik unsuru yok' dedi

Konya'da boşanma aşamasında olduğu 33 yaşındaki Ebru Gürpe’yi silahla vurarak öldüren Yılmaz Gürpe’nin ''tasarlayarak öldürme'' suçlamasıyla yargılandığı davada ikinci duruşma bugün görüldü.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Yılmaz Gürpe, tanıklar ile Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği avukatları yer aldı.

Yılmaz Gürpe, bir önceki duruşmada haksız tahrik hükümlerinden faydalanmak için Ebru Gürpe’nin uyuşturucu kullandığı ve kendisini aldattığını öne sürmüştü. Tanıklar tarafından reddedilen bu iddialar otopsi raporunda da yalanlandı. Avukatların mahkemeye sunduğu otopsi raporunda uyuşturucu maddeye rastlanmadığı bilgisi yer aldı. Savcı mütalaasında Yılmaz Gürpe’nin haksız tahrik unsurunun bulunmadığını belirtti ve pişmanlık halinin de gözlemlenmediğinin altını çizdi.

Bir sonraki duruşma eksik hususların giderilmesi için 19 Ocak 2024'e ertelendi. Bu duruşmada mahkeme heyetinin kararını vermesi bekleniyor.

'Adalet yerini bulsun'

Ebru ve Yılmaz Gürpe’nin çocukları cinayetin ardından devlet korumasına alınmış, sonrasında failin ailesine teslim edilmişti. Katledilen Ebru Gürpe’nin annesi Jale Gürpe, duruşma sonrası soL’a yaptığı açıklamada bu duruma tepki gösterdi:

“Kızımın başına gelen yarın sizin de başınıza gelebilir. Adalet yerini bulsun. Torunlarım derhal o ailenin yanından alınıp devlet korumasında olmalı ya da tarafımıza verilmeli.”

Duruşmanın ardından Konya Kadın Dayanışma Komitesi (KDK) adına konuşan Mine Çakır, “Bütün deliller ve ifadeler öldürülen Ebru Gürpe’nin lehine, böyle de sonuçlanmasını umuyoruz. Katil Yılmaz Gürpe en ağır şekilde yargılanana kadar bu davanın takipçisi olacağız” dedi.