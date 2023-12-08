Diyarbakır'da kayyum belediyesine 'Şeyh Sait Bulvarı' tepkisi

Diyarbakır'da kayyum yönetimindeki büyükşehir belediyesinin yapılacak yeni yola Şeyh Sait Bulvarı adını vereceğini duyurmasının ardından TKP Diyarbakır İl Örgütü "Kayyum Belediyesine cevap veriyoruz: Diyarbakır'ı Cumhuriyet düşmanlarına bırakmayacağız" açıklamasını yaptı.

Şeyh Sait'in Cumhuriyet'e karşı saltanatı, laikliğe karşı hilafeti savunduğu vurgulanan açıklamada Diyarbakır'ın komünist Kürtlerinin kentin caddelerinde Cîgerxwînlerin, Musa Anterlerin, Yılmaz Güneylerin isimlerini yaşatmak için mücadele edeceği dile getirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Diyarbakır’ın Kayyum yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Silvan yolunu Elazığ yoluna bağlamak üzere yapılacak yeni yolun isminin Şeyh Sait Bulvarı olacağını duyurdu.

AKP'nin kayyum Belediyesi'nin adını vermeyi düşündüğü kişiyi yakından tanıyalım.

Şeyh Sait, Cumhuriyet'e karşı saltanatı Laikliğe karşı hilafeti savunmuş, bu nedenle de 'isyan' etmiştir.

Şeyh Sait Kürtler adına değil, halifelik adına, yurttan kavulmuş saray adına, Vahdettin adına, İngiliz emperyalizmi yararına 'isyan' etmiş bir figürdür. Bugün AKP'li kayyumun yeni yapılacak olan yola Şeyh Sait'in ismini vermesi AKP'nin gerici ve Cumhuriyet düşmanı karakterini gözler önüne sermektedir.

Bizler Diyarbakır'ın Komünist Kürtleri olarak kentimizin yollarında, sokaklarında, caddelerinde Cumhuriyet düşmanı, ağalık ve aşiret yanlısı hilafetçilerin isimlerinin değil, aydınlıktan, eşitlikten, bağımsızlıktan, ilerlemeden yana olan Cîgerxwînlerin, Musa Anterlerin, Yılmaz Güneylerin isimlerini yaşatmak için mücadele edeceğiz."