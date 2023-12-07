Diyarbakır'da kayyum belediyesinden 'Şeyh Sait Bulvarı'

Diyarbakır'da kayyum tarafından yönetilen büyükşehir belediyesi yeni yapacağı yolun adına Şeyh Sait'in adını vereceğini duyurdu.

Haber Merkezi

19 Ağustos 2019 tarihinden bu yana kayyum tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yeni yapacağı yola Şeyh Sait'in adını vereceğini duyurdu. 

Belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "Şehrimizin trafik akışını büyük ölçüde rahatlatacak yeni çevre yolumuzla Diyarbakır'ımıza değer katıyoruz. Silvan yolunu  Elazığ yoluna bağlayacak  kilometre uzunluğunda ve  metre genişliğindeki Şeyh Sait Bulvarı'nın yapım çalışmalarına başladık." ifadelerine yer verdi.

Şeyh Sait adının yeni yapılacak bir bulvara verilmesi sosyal medyada tepkilere yol açarken birçok kişi büyükşehir belediyesini yöneten Diyarbakır Valisi'nin bu uygulamasını dinci-gerici hizmetlerine bir yenisinin eklenmesi olarak yorumladı.

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