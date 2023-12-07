Diyarbakır'da kayyum belediyesinden 'Şeyh Sait Bulvarı'

19 Ağustos 2019 tarihinden bu yana kayyum tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yeni yapacağı yola Şeyh Sait'in adını vereceğini duyurdu.

Belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "Şehrimizin trafik akışını büyük ölçüde rahatlatacak yeni çevre yolumuzla Diyarbakır'ımıza değer katıyoruz. Silvan yolunu Elazığ yoluna bağlayacak kilometre uzunluğunda ve metre genişliğindeki Şeyh Sait Bulvarı'nın yapım çalışmalarına başladık." ifadelerine yer verdi.

Şehrimizin trafik akışını büyük ölçüde rahatlatacak yeni çevre yolumuzla #Diyarbakır'ımıza değer katıyoruz 🛣️



Silvan yolunu 🔁 Elazığ yoluna bağlayacak



1️⃣2️⃣ kilometre uzunluğunda ve 5️⃣0️⃣ metre genişliğindeki



📍Şeyh Sait Bulvarı'nın yapım çalışmalarına başladık. 🚧… pic.twitter.com/JGEtXwD6kD — Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (@diyarbakirbld) December 6, 2023

Şeyh Sait adının yeni yapılacak bir bulvara verilmesi sosyal medyada tepkilere yol açarken birçok kişi büyükşehir belediyesini yöneten Diyarbakır Valisi'nin bu uygulamasını dinci-gerici hizmetlerine bir yenisinin eklenmesi olarak yorumladı.