Patronlar kulübü TÜSİAD'dan ekonomi yönetimine tam destek: 'Umutlu bir noktadayız'

Patronlar kulübü TÜSİAD, Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantısını bugün Ankara Sheraton Otel’de yaptı. Açılış konuşmasını YİK Başkanı Tuncay Özilhan yaptı.

Özilhan konuşmasına birçok TÜSİAD yöneticisi gibi ''sürdürülebilir ekonomik hedefler'', ''güçlü kurumsal yapı'', ''Ar-ge'' gibi başlıklara değinerek başladı.

'Düzenleyici kurumlar özerktir'

Bir kez daha ''Hukuk devletinin olmadığı ülkeye yabancı yatırımcı ilgi duymaz'' görüşünü savunan Özilhan, AYM ve Yargıtay arasında patlak veren yargı krizine dolaylı olarak değinerek şu ifadeleri kullandı: ''Güçlü piyasa ekonomilerinde güçler ayrılığı ve denge ve denetleme mekanizmaları etkin çalışır. Düzenleyici kurumlar özerktir. Mahkeme kararlarında çelişki olmaz ve herkes için bağlayıcıdır.''

Yeni ekonomi yönetimi ile ''daha umutlu'' olduklarını vurgulayan Tuncay Özilhan, memnuniyetini şu cümlelerle dile getirdi:

''Bugün, bu hedeflere ulaşmak konusunda 6 ay önceye oranla daha umutlu bir noktadayız. Teoride ve uygulamada performansını iyi değerlendirebildiğimiz bu politikalar yatırımcılar için yatırım ufkunun uzamasını sağlıyor. Seçimlerin öncesinde 900 baz puana dayanmış olan Ülke Risk Priminin 350 baz puana kadar gerilemesi uzun vadeli yatırımların finansman imkanlarını genişletiyor. Merkez Bankamızın para politikasında sıkılaşma yönünde doğru adımlar atmaya başlaması enflasyon sorununun çözüleceğine duyduğumuz umudu pekiştiriyor.''

'Ortalama ücretle asgari ücret arasındaki makas kapanıyor'

Geniş tanımlı işsizliğin yüzde 22'ye ulaştığını hatırlatan Özilhan, asgari ücret görüşmeleri sürerken şu mesajı paylaştı:

''Ortalama ücret ile asgari ücret arasındaki makas giderek kapanıyor. Üniversite eğitiminde nitelik düşüşü ile birlikte üniversite ile lise mezunları arasındaki ücret makası daralıyor. Yani üniversite eğitiminin getirisi düşüyor. Bir süredir hapsolduğumuz orta gelir tuzağından kurtulmak zorundayız ve artık yüksek gelirli ülkeler arasında yer almak zorundayız.''

Mustafa Kemal'in sevdiği şarkılar dinlendi

TÜSİAD, YİK toplantısı kapsamındaki geleneksel Ankara davetiniyse dün düzenledi. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılmadığı etkinliğe katılan isimlerden bazıları şöyle:

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, AKP kurucularından ve eski TBMM Başkanlarından Cemil Çiçek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, HEDEP Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, İYİP Teşkilat Başkanı ve Milletvekili Buğra Kavuncu, Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın.

Çok sayıda patron, milletvekili ve büyükelçinin katıldığı resepsiyonda tüm davetliler Bekir Ünlüataer orkestrasından “Mustafa Kemal’in Sevdiği Şarkıları” dinledi.