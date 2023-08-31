Güne soL'dan bakın: 31 Ağustos Perşembe

Kamu emekçisine zamda hükümetin dediği oldu

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu bugün toplandı ve kamu emekçileri ile emekli kamu personeline iki yıllık zam oranını belirledi. Hükümetin masada sunduğu teklif aynen kabul edilmiş oldu. Buna göre kamu emekçilerine 2024 için yüzde 15+10, 2025'te yüzde 6+5 zam yapılacak. Teklif 5'e karşı 6 kurul üyesinin lehte oyuyla onaylandı.

MEB'den 'zorunlu' din dersi oyunu: Ders saatleri artırıldı

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan yeni haftalık ders çizelgesinde seçmeli ders kategorisinde yapılan değişiklikle ilk ve ortaöğretimde zorunlu din derslerinin saatleri artırıldı

Güneydoğu’nun özeti mahalle: Devlet terk etmiş, eğitimi Hüda-Par’a bırakmış

Diyarbakır'ın Çelikevler mahallesine ilişkin soL'un özel haberine gören mahallede elektrik şirketi vatandaşın tepesine binmiş. Su yok. Gaz ve internet de. Okul da yok. Ama Hüda-Par’ın birden fazla medresesi var...

Emekli yargıç Karadağ: Hukukta izahın sonuna geldik, artık her şey politiktir

Emekli Yargıç Mustafa Karadağ, Türkiye'de yargının siyasallaşma sürecini soL okurları için anlattı: "Hiçbir itirazın olmaması bu sürecin en iyi göstergesidir."

Komünizmi dövemeyen liberal hainini över: Nâzım, Kundera’ya katık edilebilir mi?

Bugün T24'te yayımlanan iki antikomünist yazıya Orhan Gökdemir soL'dan yanıt verdi: "Liberal karargah T24 Gorbaçov, Kundera, Orwell, Soljenitsin övdü bugün. Üstelik Nâzım’ı da bu hainleri katık etmeye kalkıştı. Komünizmi dövemeyen liberal, hainini över..."

Sungur Savran Milli Mücadele'ye ‘ihtilal’ demek zorunda kalırsa: Mustafa Kemal gerçekten bu mu?

Ali Ufuk Arikan, bugün soL'da yayımlanan yazısında, Sungur Savran'ın “Bir İhtilal Olarak Milli Mücadele” kitabında "Mustafa Kemal’in ihtilalin tek önderi olmadığı" önermesini eleştirdi:

"Savran bir göz bağıyla uğraşıyorsa önce kendi gözünden başlamalı işe.

Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyeti’yle sonuçlanan Milli Mücadele’nin açık seçik, tartışma götürmez önderidir.

Bu gerçeği tersyüz edip 'sınıfsal analiz' yaptığını söylemek olsa olsa sınıf mücadelesinin yasalarıyla alay etmektir."

TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı

TÜİK'e göre Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyüdü.

Diyarbakır’da kayyımdan hukuksuz yıkım girişimi: Mahalleli izin vermedi

Diyarbakır kayyımının mahkeme süreci devam ederken zorla evlerini yıkmaya çalıştığını belirten Fabrika Mahallesi sakinleri, yıkım için gelen zabıta ekiplerini mahalleden uzaklaştırdı.

İngiltere Savunma Bakanı Wallace istifa etti

Wallace istifasını "2005 yılında milletvekili oldum ve bunca yıldan sonra artık hayatın ihmal ettiğim kısımlarına yatırım yapma ve yeni fırsatları keşfetme zamanım geldi" sözleriyle açıkladı.

BAE'ye vergi istisnası Resmi Gazete'de yayımlandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri menşeli tarım ve sanayi ürünlerine vergi istisnası getirilmesi yönündeki kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’deki listeye göre, BAE'den gelecek tavuktan yumurtaya, sebzeden baklagillere, yağlardan sütlere kadar birçok üründe belli bir miktara kadar vergi alınmayacak