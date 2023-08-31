Diyarbakır’da kayyımdan hukuksuz yıkım girişimi: Mahalleli izin vermedi

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bulunan Fabrika Mahallesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında kamulaştırma kapsamına alınmıştı. Bunun üzerine hukuk mücadelesi başlatan mahalle sakinlerinin açtığı dava Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi'nce reddedilmiş, mahalleli kararı istinafa taşımıştı.

Dava süreci devam ederken belediyeye bağlı yıkım ekipleri, zabıta eşliğinde bugün sabah saatlerinde mahalleye girdi. Ekipleri uzaklaştıran mahalleliler, kayyım tarafından yönetilen belediyenin dava sürecine saygı duymamasına tepkili. Ekiplerin daha önce de iki defa mahalleye geldiğini ancak keşif yapıp gittiğini söyleyen mahalle sakinleri, bugünse yıkım ekiplerinin geldiğini söyledi.

'Bir torba çimento alınmaz o paraya'

soL’a konuşan mahalle sakini Mahmut Kılıç, belediyenin kamulaştırma bedeli olarak mahallelilere 150 bin ila 300 bin lira arası teklif yaptığını belirterek bu tutarın yetersiz olduğunu söyledi. Kılıç sözlerine şu ifadelerle devam etti: “Bana para vermezlerse buradan nasıl çıkayım? İşkence olur, zulüm olur ama bu kadar da olmaz. Komşumun evine 70 bin TL değer biçildi. Bir torba çimento alınmaz o paraya.”

'Az hasarlı' raporu verilen ev 'ağır hasarlı' denilerek yıkılmak isteniyor

Mahmut Akyüz isimli mahalleliyse depremden sonra evine “az hasarlı” raporu verildiğini, raporun hâlâ durduğunu ancak belediye ekiplerinin duvardaki çatlakları bahane ederek “Ev ağır hasarlı, yıkılması gerek” dediğini söyledi.

Akyüz, tepkisini şöyle dile getirdi: “Depremden sonra verdikleri 10 bin TL’den başka bir şey görmedim. Evime az hasarlı raporu verdiler, rapor hâlâ duruyor. Ben bakanlıktan talep ettim, gelin evime tekrar bakın dedim. Ağır hasarlıysa boşaltıp gideyim. Kimse cevap vermedi. Belediye ekipleri evin küçük bir bölümündeki duvarın çatlaklarını bahane ederek evi ağır hasarlı gösterip yıkmaya çalışıyor.”

İddia: Yıkımın gerekçesi lüks sitedeki 'değer kaybı'

Fabrika Mahallesi Diyarbakır’ın en lüks sitelerinin yanı başında bulunuyor. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre kayyımın “kamulaştırma” kararının arkasında mahallenin lüks sitelerin “değerini düşürmesi” var.