İngiltere Savunma Bakanı Wallace istifa etti

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace istifa etti. Wallace istifasını "2005 yılında milletvekili oldum ve bunca yıldan sonra artık hayatın ihmal ettiğim kısımlarına yatırım yapma ve yeni fırsatları keşfetme zamanım geldi" sözleriyle açıkladı.

Wallace, Başbakan Rishi Sunak'a hitaben yazdığı istifa mektubunda, 4 yıldır yürüttüğü bakanlık görevi sonunda arkasında "daha modern, kendine daha fazla güvenen ve daha iyi fonlanmış bir silahlı kuvvetler bıraktığını" belirtti.

İngiliz ordusunun, özellikle Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan sonra dünyada "daha fazla saygı duyulan bir ordu haline geldiğini" öne süren Wallace, "Savunma harcamalarının keyfi kabul edilip, içi boşaltılarak tasarruf edildiği günlere dönmek istemediğinizi biliyorum" ifadelerini kullandı.

Wallace, gelecek on yılda dünyanın daha güvensiz ve istikrarsız hale geleceğine inandığını belirttiği mektubunda "İkimiz de biliyoruz ki bugün, geleceğe yatırım yapmanın tam zamanı" dedi.

Orduya 1991'de katılan Wallace, kendisini ülkesine hizmete adadığını belirterek, "Bu bağlılığın bana ve aileme bir bedeli oldu. Uzun süre düşündükten sonra istifama izin verilmesine karar verdim. 2005'te milletvekili oldum ve bunca yıldan sonra artık hayatın ihmal ettiğim kısımlarına yatırım yapma ve yeni fırsatları keşfetme zamanım geldi" ifadelerini kullandı.

Yerine Grant Shapps getirildi

Başbakan Sunak da Wallace'ın mektubuna yanıt vererek, "Ukrayna'ya askeri yardım toplamak için içerde ve dışarda hayati bir rol oynadın" dedi.

Wallace'ın "en zor anlarda önemli kararlar verebilen bir yapıya sahip olduğunu" belirten Sunak, Afganistan'dan 15 binden fazla insanın tahliyesinde Wallace'ın önemli bir rol oynadığını kaydetti.

İstifayı kabul eden Sunak, "8 yıllık zorlu bakanlık görevlerinden sonra istifa etme arzunuzu tamamen anlıyorum. Görevinden teşekkür ve saygılarımla ayrılıyorsun" ifadesini kullandı.

Savunma Bakanlığı'nda Ben Wallace'tan boşalan koltuğa ise Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyondan Sorumlu Devlet Bakanı Grant Shapps getirildi.

Konuya ilişkin Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Kral 3. Charles'ın atama kararını onayladığı ifade edildi.

Ülkenin yeni Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyondan Sorumlu Devlet Bakanı ise Claire Coutinho oldu.

Ukrayna'yı minnettar olmamakla eleştirmişti

Muhafazakar Parti'nin en uzun süre Savunma Bakanlığı koltuğunda oturan milletvekili olan Wallace, Temmuz'da Vilnius'ta yapılan NATO zirvesinde Ukrayna'yı, yapılan yardımlar karşısında "minnettar olmamakla" eleştirmişti.

Ukrayna'ya savunma desteği sağlayan bazı müttefiklerin "minnettarlık" görmek istediklerini belirten Wallace, İngiltere'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapan çevrim içi satış şirketi "Amazon" olmadığını söylemişti.

Bu ifadesi üzerine eleştirilen Wallace, açıklamasından 3 gün sonra ifadelerinin yanlış anlaşıldığını söylemiş ve gelecek seçimde tekrar milletvekili adayı olmayacağını duyurmuş, bakanlık görevini bırakma isteğini de açıklamıştı.