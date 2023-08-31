Birleşik Arap Emirlikleri'ne vergi istisnası Resmi Gazete'de

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri menşeli tarım ve sanayi ürünlerine vergi istisnası getirilmesi yönündeki kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre BAE'den tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi alınmayacak. Bunun dışında yapılacak ithalatta ise söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi uygulanacak.

Resmi Gazete’deki listeye göre, BAE'den gelecek tavuktan yumurtaya, sebzeden baklagillere, yağlardan sütlere kadar birçok üründe belli bir miktara kadar vergi alınmayacak.