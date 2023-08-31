Kamu emekçisine zam oranı belli oldu: Hakem Kurulu hükümetin teklifini aynen onayladı

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu milyonlarca kamu emekçisi ve emeklilerine 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranını açıkladı.

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, Kamu İşveren Heyeti ile zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurusuyla 26 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu bugün 5. ve son kez bir araya geldi.

Kurul kamu emekçisi maaşları ile kamu personel emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranını kararlaştırdı.

Buna göre kamu emekçilerine 2024 için yüzde 15+10, 2025'te yüzde 6+5 zam yapılacak.

Teklif 5'e karşı 6 kurul üyesinin lehte oyuyla onaylandı.

Hükümetin teklifi aynen kabul edildi

Hükümet, görüşmelerde kamu emekçisi ve emeklisi için zam teklifini revize ederek 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 artış teklif etmişti.

Yoksulluk sınırı 40 bine dayandı

Türk-İş'in, her ay gerçekleştirdiği "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Ağustos 2023 sonuçlarına göre Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 12 bin 198 lira. Yoksulluk sınırı ise 39 bin 733 lira olarak hesaplandı.

Enflasyon ise Temmuz'da ENAG'a göre yüzde 122,88; TÜİK'e göre yüzde 47,83 olmuştu.