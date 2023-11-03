Güne soL'dan bakın: 3 Kasım 2023

Dünyada ve Türkiye’de bugün neler oldu? Neler konuşuldu? Günün önemli gelişmeleri ve soL’un özel içerikleri her akşam soL Haber'de.

Haber Merkezi

İsrail bir kez daha hastaneyi vurdu: Ölü ve yaralılar var

İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurdu.

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İsrail bir kez daha hastaneyi vurdu: Ölü ve yaralılar var

Nasrallah: Güney sınırımızda tüm senaryolar açık

Lübnan Hizbullahı lideri Nasrallah, Aksa Tufanı Operasyonu'nu "yüzde yüz Filistinlilerin kararlaştırdığı ve yürüttüğü" bir operasyon olarak niteledi, "güney sınırlarımızda tüm senaryolar açık" dedi.

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Nasrallah: Güney sınırımızda tüm senaryolar açık

Yargıtay inşaat patronlarını üzmüyor: Gemont işçilerinin davasında Rus hukuku uygulanacak

Yargıtay işçilerin bulundukları ülkenin yasalarıyla yargılanmasını istedi. Karar, yurtdışına götürdükleri işçilere haklarını ödemeyen patronlara yaradı. Gemont patronu da fırsatı kaçırmadı.

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Yargıtay inşaat patronlarını üzmüyor: Gemont işçilerinin davasında Rus hukuku uygulanacak

Dilan Polat'ın 'enerci'sinin kaynağı ne?

Lüks araçlar, altın tozlu kahveler, gül dolu havuzlar, bir günde harcanan yüz binlerle gündeme gelen sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve ailesinin zenginleşmesinin perde arkası soL TV'de.

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Dilan Polat'ın 'enerci'sinin kaynağı ne?

KYK yurtları: Çanakkale'deki yurtta böcekli yemekler ve son kullanma tarihi geçmiş ürünler

KYK yurtlarında sorunlar bitmiyor. Şimdi de Gökçeada KYK Kız Öğrenci Yurdu'ndaki öğrencilere, içerisinde kurt çıkan yemekler ve son kullanma tarihi geçmiş ürünler reva görüldü.

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KYK yurtları: Çanakkale'deki yurtta böcekli yemekler ve son kullanma tarihi geçmiş ürünler

DİSK-AR: Resmi enflasyon halkın yaşadığı enflasyonu yansıtmıyor

DİSK-AR'ın hazırladığı verilere göre, "En yoksul gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 113" oldu.

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DİSK-AR: Resmi enflasyon halkın yaşadığı enflasyonu yansıtmıyor

BM'de ABD'nin Küba'ya yönelik ambargosu bir kez daha mahkum edildi

BM Genel Kurulu'nda ABD'nin Küba'ya yönelik ekonomik ve ticari ambargosunu kaldırması talep edilen karar tasarısı, 1 "çekimser" ve 2 "hayır" oyuna karşı 187 oyla kabul edildi.

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BM'de ABD'nin Küba'ya yönelik ambargosu bir kez daha mahkum edildi

ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 126,18

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından açıklanan verilere göre; Ekim ayında yüzde 5,09 oranında artış gösteren tüketici fiyatları, Ocak-Ekim döneminde yüzde 105,48 arttı.

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ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 126,18

TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 61,36

TÜİK Ekim ayı enflasyon verilerini duyurdu. 

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TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 61,36

Gazze'de 28. gün: İsrail ordusu Gazze kentinin tamamen kuşatıldığını açıkladı

BM, Gazze'de sığınak olarak kullanılan dört okulunun hasar aldığını bildirdi. İsrail ordusu Gazze kentinin tamamen kuşatıldığını açıkladı.

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Gazze'de 28. gün: İsrail ordusu Gazze kentinin tamamen kuşatıldığını açıkladı

Kemal Okuyan: Hükümet özelleştirmenin iyi bir şey olmadığını itiraf etmiş oldu

İktidarın özelleştirme açıklamasını ve hemen ardından "yeni bir şey söylemedik" yan çizişini değerlendiren Okuyan, AKP'nin sesinin 20 yıl öncesine kıyasla daha cılız çıktığına dikkat çekti.

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Kemal Okuyan: Hükümet özelleştirmenin iyi bir şey olmadığını itiraf etmiş oldu