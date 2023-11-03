Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah 7 Ekim'de Gazze'den İsrail'e yönelik başlatılan El Aksa Tufanı Operasyonu için "Büyük El Aksa Tufanı Operasyonu yüzde yüz Filistinliler tarafından kararlaştırılmış ve yürütülmüştür" dedi.

Savaşın başlangıcından bu yana ilk kez kamuoyuna yönelik bir konuşma yapan Nasrallah, "Hamas'ın 7 Ekim saldırı planını gizli tutmasından rahatsız olmadık" dedi.

Savaşın birden fazla cepheye yayıldığını söyleyen Nasrallah "Şimdi bu kutsal savaşa katılan Iraklı ve Yemenli güçlü ve cesur elleri de selamlamalıyız" diye konuştu.

Nasrallah El Aksa Operasyonu'nun İsrail'in "güçsüzlüğünü ve kırılganlığı"nı gösterdiğini ve İsrail'e karşı "savaşta yeni bir tarihi aşamayı" işaret ettiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik katliam yaptığını belirten Nasrallah tüm dünyanın bu katliamı izlediğini dile getirdi.

Hedefin Gazze'de savaşın son bulması ve Hamas'ın zaferi olduğunu söyleyen Nasrallah, Arap ve Müslüman ülkeleri savaşın son bulması için her türlü çabayı göstermeye çağırdı. Nasrallah, bu ülkelerin İsrail'e petrol ve gıda ihracatını kesmesi gerektiğini söyledi.

Nasrallah "Bölgedeki cephelerin genişlemesini engellemek isteyen herkes Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıyı durdurmalı" diye konuştu.

'Sınırda tüm senaryolar açık'

Nasrallah, Lübnan ile İsrail sınırında şu ana kadar yaşananlarla (çatışmalarla) yetinmeyeceklerini belirtti.

Lübnan sınırında İsrail'le çatışmalarda 57 Hizbullah üyesinin öldüğünü açıklayan Nasrallah, Hizbullah'ın sınırdaki operasyonlarını her gün artırarak İsrail'in güçlerini Gazze ve Batı Şeria'ya göndermek yerine Lübnan sınırında tutmaya zorladıklarını söyledi. Nasrallah "Sınırdaki operasyonlarımız düşmanın korkmasını ve kaçınmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Nasrallah "Güney sınırımızda tüm senaryolar açık. Hepimiz bu senaryolara hazır olmalıyız" dedi.

ABD'ye seslenen Nasrallah "Gazze'ye yönelik saldırganlığı sona erdirmek sizin elinizde. Çünkü arkasında siz varsınız" diye konuştu.