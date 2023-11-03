KYK yurtları: Çanakkale'deki yurtta böcekli yemekler ve son kullanma tarihi geçmiş ürünler

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYK) bağlı yurtlarda sorunlar bitmiyor. KYK yurtlarında kalan öğrencilerin ortak sorunları arasında hijyen, beslenme ve güvenlik gibi temel başlıklar yer alıyor.

Yurtlardaki beslenme ve hijyen sorunlarına dair haberlere neredeyse hergün bir yeni ekleniyor. Yurt içerisinde cirit atan fareler, yemeklerin içinden çıkan yabancı maddeler ve yetersiz porsiyonlar, öğrencilere reva görülmeye devam ediyor.

Böcekli yemekler, son kullanma tarihi geçmiş ürünler

Şimdi de Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nin Gökçeada yerleşkelerinde okuyan öğrenciler, KYK yurdunun yemekhanesinde çıkan yemeklerden şikayetçi.

Gökçeada KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilere önce kurtlu pirinç pilavı verildi, bir sonraki öğünde bulunan bulgur pilavından da kıymık çıktı.

İçinden kurt çıkan pirinç pilavı

Öğrenciler, bir süredir kahvaltı porsiyonlarının azlığından, yemeklerde kullanılan malzemelerin kalitesizliğinden, yemeklerin hijyenik olmamasından şikayetçiydi. Öğrenciler birçok kez kurtlu yemeklere ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlere mahkum edildiklerini belirtti.

Son kullanma tarihi geçen ayran

Geçtiğimiz hafta yapılan yurt toplantısında öğrenciler şikayetlerini dile getirmişti. Ancak değişen bir durum olmadı. Toplantı öncesinde yurda denetmen gelmiş olmasına karşın aynı günün akşamında yine yemeklerden kurt çıktı. Söz konusu durumun sıklıkla meydana geldiğini aktaran öğrenciler, yönetimin geçici müdahaleleri olsa da ciddi bir düzeltme yapılmadığını dile getirdi.

Gökçeada'nın yemek ihaleleri Hamle Yemekçilik'te

Gökçeada Meslek Yüksekokulu, Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Gökçeada Devlet Hastanesi’nin yemekhane ihalelerini alan şirket, Hamle Yemekçilik. Şirket, öğrencilere yenebilir yemekler çıkarmazken, günden güne kârına kâr katmaya devam ediyor.