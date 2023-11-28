Güne soL'dan bakın: 28 Kasım 2023

DenizBank'tan 'futbolda dolandırıcılık' davasıyla ilgili ilk açıklama: 'Saadet zincirinin devamını istediler'

DenizBank'tan 'futbolda dolandırıcılık' davasıyla ilgili yapılan ilk açıklamada, Seçil Erzan'a para veren kişilerden 7 Nisan'a kadar hiç kimsenin şikayetçi olmadığı belirtildi.

Kemal Okuyan: THTM tam anlamıyla meclis hüviyetinde bir oluşum olacak

THTM'ye ilişkin açıklamalarda bulunan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "Hayal kırıklığı Türkiye'de toplumu çok geriletti. Bizim işimiz gerçekçilik, devrimcilik ve umudu çoğaltmaktır" dedi.

Reisi'nin Türkiye ziyareti ertelendi: Nedeni İsrail'le devam eden ticari ilişkiler mi?

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin kasım ayı sonunda Türkiye'ye yapması beklenen ziyaretin başka bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Belediye lojmanını usulsüz şekilde satın almıştı: Melih Gökçek evinden tahliye ediliyor

Belediye lojmanı olan konutları kanuna aykırı şekilde satın alan AKP'li eski ABB Başkanı Gökçek, hukuksuz bir biçimde ikamet ettiği evden tahliye edilecek.

Türk-İş'in genel merkez binasını Atatürk Orman Çiftliği'ne yapmak istediği ortaya çıktı

Türk-İş Konfedarasyonu'nun yeni genel merkez binasının yapım ihalesi için Mimarlar Odası'nda belge istediği ortaya çıktı.

Türk-İş: Açlık sınırı 14 bini aştı, yoksulluk sınırı 46 bine yaklaştı

Türk-İş tarafından yapılan açlık ve yoksulluk araştırmasına göre; kasım ayında açlık sınırı 14 bin 25 lirayı, yoksulluk sınırı 45 bin 686 lirayı geçti.

203'üncü doğum gününde Engels'i hatırlamak

Yalnızca düşünceleri değil, hayatı, gözüpekliği, fedakarlığı, adanmışlığı, çalışkanlığı, disiplini her zaman işçi sınıfının mücadelesine rehberlik etmeyi sürdürecek.

Sponsor işçiye değil topçuya bakar: İşte tuhaf şirketler liginin sırrı

Ayaktopuna oluk oluk para akıtanların işçiye üç kuruş fazla vermek istememesinin arkasında çürümüş düzen var.

Sorunlar çözüldü sanmayın: Depremzedeler kara kışı konteynerlerde karşılayacak

Depremin üzerinden 9 ay geçti. Barınma sorunları hâlâ çözülebilmiş değil. Depremzedeler ikinci kış mevsimini de konteynerlerde karşılıyor.

Lise kermesinde toplanan paralar MEB'in okullara soktuğu İHH'ye verildi

Ankara'daki Akdere Anadolu Lisesi'nde yapılan kermesten toplanan paraların, MEB ile imzaladığı protokol kapsamında binlerce okulda proje yürüten gerici İHH'ye verildiği öğrenildi.