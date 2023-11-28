Türk-İş'in genel merkez binasını Atatürk Orman Çiftliği'ne yapmak istediği ortaya çıktı

Türk-İş, Atatürk Orman Çiftliği'nde sendikanın genel merkez binasının yapım ihalesi için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası'ndan belge istedi.

Atatürk Orman Çiftliği'ne yönelik imar süreçlerine ilişkin hukuki süreçlerin devam ettiğini hatırlatan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Türk-İş'e belge verilmediğini belirtti.

Candan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Türk-İş Konfederasyonu Genel Merkez Binası yapımı işi ihalesi için Mimarlar Odası'ndan belge istendi. İhale konusu alan Atatürk'ün şartlı bağışı ve vasiyeti ile halka emanet edilen, Atatürk Orman Çiftliği planları içerisinde olduğu ve imar planı sürecine ilişkin hukuki süreçlerimiz olduğu için belge verilmemiştir. Atatürk Orman Çiftliği alanlarında sendika binası olamaz.İşçiler ve kamuoyuna duyurulur."