Lise kermesinde toplanan paralar MEB'in okullara soktuğu İHH'ye verildi

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Akdere Anadolu Lisesi'nde yapılan kermesten toplanan paraların, cihatçılara desteğiyle bilinen İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) ve İnsani Yardım Vakfı teslim edildiği öğrenildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; paranın insanı yardım için toplandığını bildiklerini ancak İHH ortaklığını bilmediklerini belirten veliler, yaşananlara tepki gösterdi.

22 Kasım’da düzenlenen ve öğrencilerin harçlıkları ile aldıkları hazır kek, kurabiyelerin yanı sıra velilerin evde yaptıkları hamur işi ve sarma gibi yiyeceklerin satıldığı kermesten 11 bin 55 TL para toplandı. Toplanan para, öğretmenler odasında sayılarak İHH’den gelen yetkililere verildi. İHH yetkilileri, bağışçının Akdere Anadolu Lisesi olduğunu belirterek bir makbuz düzenledi.

Paranın, “Yetim çocuklar için” toplandığı bilgisinin kendilerine verildiğini belirten veliler, “Paranın, İHH aracılığıyla Filistin’e gideceğini öğrendik. Filistin'de yaşananlara kayıtsız kalmamız elbette mümkün değil. Ancak aracı olacak tek kurum İHH midir? Türkiye’nin Kızılay’ı, AFAD’ı yok mudur?” diye sordu.

Milli Eğitim Bakanlığı, İHH'yi okullara sokmuştu

soL, geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın İHH ile işbirliği protokolü imzaladığını duyurmuştu.

Tarafların imzaladığı belgede, protokolün amacının, "ülkedeki çocuklarla dünyanın çocuklarını bir araya getirmek, bir çocuk dayanışması temin edebilmek ve değerler eğitimi çerçevesinde küçük yaşlardan itibaren iyiliklerle büyüyen bir nesil yetiştirebilmek amacıyla Türkiye'deki ve dünyadaki yetim çocukların desteklenmesine ilişkin gönüllülükle yürütülecek faaliyetleri içeren usul ve esasları belirlemek" olduğu ileri sürülmüştü.

Protokolün, MEB'le İHH ve İnsani Yardım Vakfı'nın işbirliği çerçevesinde, bakanlığa bağlı resmi ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki okulları kapsayacağı ifade edilmişti.

İHH, MEB ile imzaladığı protokol kapsamında “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” isimli projeyle binlerce okuldan para topluyor.