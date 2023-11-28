Reisi'nin Türkiye ziyareti ertelendi: Nedeni İsrail'le devam eden ticari ilişkiler mi?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, Türkiye'ye yapacağı ziyaret ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ertelendiği açıklandı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim, konuya ilişkin haberinde, Reisi'nin Türkiye ziyaretinin 29 Kasım'da gerçekleşmesinin planlandığını, ancak başka bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Haberde ziyaretin neden ve hangi tarihe ertelendiği konusunda bilgi verilmedi.

Gündemde Gazze vardı

Erdoğan, kasım ayında yaptığı bir açıklamada, 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışmaları ve Gazze'deki duruma ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Reisi'nin kasım ayı sonunda Türkiye'ye geleceğini bildirmişti.

Erdoğan ve Reisi, son olarak 26 Kasım Pazar günü bir telefon görüşmesi yapmış, söz konusu görüşmenin gündeminde de çatışmalar yer almıştı. Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik hukuksuz saldırıları, Filistinlilere yönelik insani yardım faaliyetleri ve bölgede kalıcı ateşkese ulaşmak için atılabilecek adımların ele alındığı belirtilmişti.

Reisi'nin, Türkiye'ye İsrail’e karşı söylemler dışında da tavır alması, İsrail'le gelişen ticaret ve enerji ilişkilerini kesmesi için baskı yapacağı iddia edilmişti. Ziyaretin iptalinin İran’ın, Türkiye-İsrail arasında sürmekte olan ilişkilerden kaynaklandığı ileri sürüldü.