Güne soL'dan bakın: 16 Aralık 2023

Savaş parçacık fiziğini de vurdu: CERN, Rusya ve Belarus'la işbirliğini sonlandırıyor

Ukrayna savaşından sonra Batı'nın körüklediği Rus düşmanlığı yine insanlığın birikimini hedef aldı. CERN, Rusya ve Belarus'la işbirliğini sonlandırma kararı aldı.

Bir çocuk işçinin ardından: 'Ödeşmeden bitmez bu ömür!'

15 yaşında, çalıştığı sanayi dükkanında sobayı yakmak isterken yaşanan patlama sonucu hayatını kaybeden Ömer Girgin'i akrabaları soL'a anlattı: 'Yoksulluktan dolayı okuyamadı, pırıl pırıl bir gençti.'

AKP'nin ilk uzay misyonu belli oldu: Ne yerli ne de ilk...

Alper Gezeravcı, "ilk Türk astronot" değil, Türk vatandaşı ilk astronot olacak, zira bir Çuvaş, 1962'de uzaya çıktı. Misyon da "yerli ve milli" falan değil, bir ABD şirketi organize ediyor.

AFAD’dan Finike’de 5 yıldızlı otel görünümlü eğitim tesisi

Antalya Finike’de deniz manzaralı eski taş ocağı arazisine AFAD tarafından 350 milyon lira harcanarak yapılmak istenen 100 odalı otel görünümündeki eğitim merkezi ilçe halkının tepkisini çekti.

Yeni Şafak 'cuntacı' ilan etmişti: Atatürk fotoğrafının takılmasını isteyen teğmenler de görevden uzaklaştırılmış

Yeni Şafak'ın ''Teğmenler cuntası'' başlığıyla yeniden gündeme gelen Tuzla Piyade Okulu'nda, Atatürk fotoğrafını takmayan teğmenle birlikte buna itiraz edenlerin de görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Savcıyla tartışan kişinin polisle tehdit edilmesine ilişkin haberimize 'jet' erişim engeli

Trafikte savcıyla tartışan yurttaşın polis merkezine çağrılıp tehdit edilmesine ilişkin haberimize 24 saat geçmeden erişim engeli getirildi.