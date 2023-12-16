Yeni Şafak 'cuntacı' ilan etmişti: Atatürk fotoğrafının takılmasını isteyen teğmenler de görevden uzaklaştırılmış

Tuzla Piyade Okulu’ndaki 10 Kasım Atatürk’ü anma töreninde bir teğmenin yakasına Atatürk fotoğrafını takmayı reddettiği, diğer teğmenlerin tepkisi üzerine arbede yaşandığı öne sürülmüştü.

Bugün, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle yıllık değerlendirme toplantısı yapan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, olayı doğruladı.

Bakan, açıklamasında ''Atatürk fotoğrafı'' yerine ''bir fotoğraf'' demeyi tercih etti. Olayın ardından soruşturma başlatıldığını ve hem Atatürk fotoğrafını takmayı reddeden teğmenin hem de buna itiraz edenlerin görevden uzaklaştırıldıklarını aktardı:

''Bir tane öğrenci subayımız, yakasına takması gereken fotoğrafı takmıyor ve 'toplu iğnem yok onun için takamadım' gibi bir gerekçe ortaya sürüyor. Ona tepki gösteren başka öğrencilerle aralarında tartışma yaşanıyor. Bu olay sonucu hepsi geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Bu olayla ilgili mahkeme ve Yüksek Disiplin Kurulu’nda verilecek kararları duyuracağız. Sorumlu görülen yöneticiler de görevden uzaklaştırıldı. Bu aşamada olayı yanlış yerlere götürecek yorumlardan kaçınmalı ve adli sürecin sonuçlanması beklenmelidir.''

İddiaya göre, teğmen takmayı reddettiği Atatürk fotoğrafını buruşturup yere atmıştı. Bunu gören diğer teğmenler tepki gösterince, fotoğrafı buruşturup atan teğmen, ''Ben Atatürk’ün askeri yönünü beğeniyorum ancak cumhuriyet sonrası yaptıklarına katılmıyorum'' demişti.

Ayrıca söz konusu teğmenin bir tarikat ile bağlantılı olduğu ve okul içerisinde benzer gerilimlerin sıklıkla yaşandığı öne sürülmüştü.

Yeni Şafak 'cuntacı' ilan etti

İktidara yakın Yeni Şafak Gazetesi bakanın açıklaması öncesinde yayımladığı haberlerle Atatürk fotoğrafının takılmasını isteyen teğmenleri ''cunta heveslisi'' ifadeleriyle hedef göstermişti.

Okuldaki bazı askerlerin namaz kıldıkları için fişlendiklerini ve darp edildiklerini, bunları gerçekleştiren rütbeliler hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldığı iddia edilmişti. Whatsapp gruplarında ''tarikatçı subay avı'' yürütüldüğünü öne süren haberler, ''Teğmen Cuntası'' başlığıyla duyurulmuştu.