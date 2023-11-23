İddia: Teğmen Atatürk fotoğrafını yırtıp attı, askeri okulda arbede çıktı

10 Kasım Atatürk’ü anma törenlerinde tüm teğmenlere göğüslerine takması için bir Atatürk fotoğrafı ve rozeti verildi. İddiaya göre Tuzla Piyade Okulu’nda bir teğmen bu rozeti takmadığı gibi, fotoğrafı da buruşturup attı. Bunu gören diğer teğmenler tepki gösterince, Atatürk fotoğrafını buruşturup atan teğmen, “Ben Atatürk’ün askeri yönünü beğeniyorum ancak cumhuriyet sonrası yaptıklarına katılmıyorum” dedi.

Bu sözler sonrası olaya tepki gösteren askerlerle, Atatürk fotoğrafını yırtan teğmen ve arkadaşları arasında arbede çıktı. İki grup arasındaki arbedenin büyümesiyle dışarıdan polis ve jandarmanın dahil oldu.

Atatürk resmini yırtan kişinin dışarıdan darp raporu aldığı ve aynı gece saat 03.00’da sivil savcının darp edenleri çağırdığı belirtiliyor.

Teğmenin bir tarikat ile bağlantılı olduğu ve okul içerisinde benzer gerilimlerin sıklıkla yaşandığı da iddialar arasında.

Meclis'e taşındı

Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, iddialara ilişkin Meclis'e, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.