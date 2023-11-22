Atatürk'ün fotoğrafını yakan 4 lise öğrencisine tahliye

Kayseri’de Mustafa Kemal Atatürk‘ün fotoğrafını yaktıkları iddiasıyla tutuklanan 4 lise öğrencisi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

DHA'da yer alan habere göre, olay, geçen 26 Ekim'de İncesu ilçesinde meydana geldi. Lise 12'nci sınıf öğrencileri A.K., A.N., H.E. ve E.K. bir arada oldukları sırada öğrencilerden A.K., Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını ateşe verdi. Yaşanan olay sosyal medyada da paylaşıldı. Olayın ardından 4 öğrenci, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 öğrenci, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan tutuklandı.

İncesu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İncesu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 4 öğrenci hakkında ceza istendi. Bugün İncesu Asliye Ceza Mahkemesi'nde kapalı oturumda ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu 4 öğrenci duruşmada hazır bulundu. Öğrenciler üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi. Mahkeme hakimi verdiği ara kararla tüm sanıkların adli kontrol tedbiri ile tahliyelerine karar vererek, duruşmayı erteledi.