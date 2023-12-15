Savcıyla tartışan kişinin polisle tehdit edilmesine ilişkin haberimize 'jet' erişim engeli

Trafikte savcıyla tartışan Ahmet Soylu isimli yurttaşın olaydan 10 dakika sonra polis merkezine çağrılıp tehdit ve sözlü tacize uğramasına ilişkin haberimize 24 saat geçmeden erişim engeli getirildi.

Savcıyla tartışmanın hemen ardından karakola çağrıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün saat 09.15 sıralarında trafikte aracıyla seyir halinde olan müzik öğretmeni Ahmet Soylu, sinyal vermeden önüne kıran aracı korna çalarak ikaz etti. Olayın ardından aracıyla Soylu'ya yaklaşan kişi telefonunu Soylu'ya göstererek "Plakanı çektim, sen göreceksin" dedi.

Olaydan yaklaşık 10 dakika sonra Manavgat Şelale Polis Merkezi tarafından cep telefonu aranan Soylu, acil şekilde polis merkezine çağrıldı. Polis merkezinde, trafikte tartışma yaşadığı kişinin savcı olduğunu öğrenen Soylu, polisler tarafından saatlerce tehdit, hakaret ve sözlü tacize maruz kaldığını aktardı.

'Tecavüzle tehdit edildim'

soL, olaya ilişkin Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Soylu'nun dilekçesine ulaştı.

Dilekçede, Şelale Polis Merkezi'nde iki polisin tehdit ve hakaretine maruz kaldığını belirten Soylu, "Ev adresime kadar bildiklerini, gerekirse beni istedikleri saatte evden aldırabileceklerini, hatta ve hatta beni dağa kaldırıp bana tecavüz ettirebileceklerini söylediler. Beni kamyonculara tecavüz ettireceklerini ve bunu fotoğraflayıp aileme ve iş yerim olan Milli Eğitim Bakanlığı'na göndereceklerini söylediler" ifadelerini kullandı.

Soylu'yu karakolda tehdit eden komiserlerden birinin de Soylu'nun trafikte tartıştığı savcının eşi olduğu iddia edildi.

Suç duyurusunda bulundu

Vereceği ifadede "trafik magandası" olduğunu beyan etmesinin istendiğini aktaran Soylu, Şelale Polis Merkezi'ndeki işlemlerin ardından savcılığa sevk edildi. Soylu, yaşanan olaydan sonra korktuğu için savcılıkta verdiği ifadesinde polislerin tutumuna değinmediğini belirtti.

Suç duyurusunda can güvenliğinden endişe ettiğini belirten Soylu, bugün olaya ilişkin Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.