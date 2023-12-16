AFAD’dan Finike’de 5 yıldızlı otel görünümlü eğitim tesisi

Antalya’nın Finike ilçesinde bulunan deniz kıyısındaki eski taş ocağı alanında100 odalı otel görünümünde bir eğitim merkezi yapmak için proje hazırlayan AFAD’ın girişimi ilçede tepkiyle karşılandı. Kale Mahallesi’nde bulunan 8387 metrekarelik alanın bir bölümünün Finike Belediyesi’ne ait olduğu ancak Finike Belediyesi’nin AFAD’ın tahsis talebine olumsuz yanıt verdiği öğrenildi. AFAD’ın 350 milyon TL’lik projesinin görsellerinde, toplam 100 odalı olacağı belirtilen tesiste, hamam ve sauna, fitness salonu, açık büfe restoran, helikopter pisti, iskele, basketbol sahası ve sosyal bahçe gibi ünitelerin yapılacağı belirtiliyor. AFAD’ın proje için seçtiği arazinin, daha önce Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bölgede kurmak istediği ancak Bilal Erdoğan’ın Okçular Vakfı’na devredileceği iddiasıyla gündeme gelen geleneksel sporlar köyü için seçilen araziye bitişik konumda bulunması dikkat çekiyor. Binicilik ve okçuluk gibi sporları içeren etkinliklerin yer alacağı proje, Finike Belediyesi tarafından açılan davanın ardından yargı tarafından iptal edilmişti.

Finike-Demre karayolu üzerindeki eski taş ocağı arazisine AFAD tarafından yapılmak istenen eğitim merkezi ev sosyal tesis ilçede tepkiyle karşılandı. Deniz kıyısındaki 8387 metrekarelik arazide planlanan projenin 100 odalı bir otel görünümünde planlanması, sosyal tesisler ile deniz kıyısında bir de iskeleyi içermesi AFAD 5 yıldızlı otel mi yapıyor yorumlarına neden oldu.

Belediye projeye olumsuz görüş verdi

Bir kısmı Finike Belediyesi’ne ait olduğu öğrenilen arazide tesis yapmak için belediyeden tahsis isteyen AFAD’ın bu talebine olumsuz yanıt verildi. Meclis üyeleriyle yapılan görüşmenin ardından olumsuz görüş bildiren Finike Belediyesi AFAD’ın projesiyle ilgili görselleri sosyal medyadan ilçe kamuoyu ile paylaşarak “Saygıdeğer Finikeli vatandaşlarımız, Taş ocağı alanına yapılması düşünülen projenin görselleri bunlardır. Halkımız bu projenin neresini kullanacak ya da kullanabilir? Yorumu kıymetli vatandaşlarımızın takdirine bırakıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.

Finike Halk Platformu'ndan projeye tepki

İlçe halkının tepkisini çeken girişimle ilgili yorumlarını paylaşan Finike Halk Platformu, belediyenin bu alan için hazırladığı ve halkın kullanımına açık bir proje için izin verilmediğini anımsatarak “AFAD’ın Finike halkının topraklarına konma girişimine Finikeliler olarak izin vermeyeceğiz. Topraklarımızı savunma hakkımızı kullanacağız” görüşünü paylaştı.

100 odalı tesise fitness, hamam ve iskele

AFAD’ın hazırladığı projeyle ilgili görsellerde yapılmak istenen tesislerin otel görünümünde olması dikkati çekerken, yapılacak ünitelerle ilgili şu ifadelere yer veriliyor: “8000 metrekare alana sahip arsamız zamanında boşaltılmıştır. O yüzden ekstra bodrum kat oluşturmamak adına zemin katta teshin merkezlerini, teknik hacimleri çözdük. Zemin katta lobby giriş, eğitim odaları, konferans salonu, kapalı dalış eğitim havuzu, fitness salonu, hamam, sauna, teknik hacimler, ana mutfak ve depolar bulunmaktadır. Birinci katta açık büfe olarak restoran ve sosyal bahçe planlanmaktadır. Birinci katta 32 oda, 2. Katta 38 oda, 3. Katta 30 adet oda olmak üzere toplam 100 adet oda bulunmaktadır. Arkadaki dağın doğal açıklığını tırmanma duvarı olarak düşündük. Bir adet helikopter pisti, 1 adet mini futbol sahası, çok amaçlı basketbol sahası bulunmaktadır. Ön tarafta kayalıklardan inildiğinde bir iskele yapılarak acil durum botlarına ulaşım sağlanmaktadır. Bu sayede dalış eğitimleri denizde de verilebilecektir.”

Okçular Vakfı'na verileceği iddia edilen proje iptal edildi

AFAD’ın proje için seçtiği arazinin, daha önce Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bölgede kurmak istediği ancak Bilal Erdoğan’ın Okçular Vakfı’na devredileceği iddiasıyla gündeme gelen geleneksel sporlar köyü için seçilen araziye bitişik konumda bulunması dikkat çekiyor. Binicilik ve okçuluk gibi sporları içeren etkinliklerin yer alacağı proje, Finike Belediyesi tarafından açılan davanın ardından geçtiğimiz Eylül ayında yargı tarafından iptal edilmişti.

Mahkeme projeyi hukuka aykırı bularak iptal etmişti

Milli Emlak ve Orman idaresinden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne tahsis edilen toplam 89 bin metrekarelik alanda inşa edilmesi planlanan ‘Geleneksel Sporlar Köyü ve Geleneksel Sporlar Lisesi, Okçuluk, Binicilik ve Sosyal Tesisler’in Bilal Erdoğan’ın başında olduğu Okçuluk ve Ata Binicilik Vakfı’na verileceği iddiası tepki çekmişti. Finike Belediyesi ise tahsise konu arazide yapılan planların iptali için dava açtı. Davayı gören Antalya 2. İdare Mahkemesi, 7 Eylül 2023 tarihli kararında davaya konu planları iptal etmişti. Mahkemenin iptal kararında, davaya konu plan değişikliklerinin imar mevzuatı hükümlerine, planlama esaslarına, planlama tekniğine, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığı hükmüne yer verilmişti.