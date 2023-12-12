Güne soL'dan bakın: 12 Aralık 2023

'Kira krizi'nde perdelenen asıl sebep: Yabancıya parayla vatandaşlık satışı!

Erdoğan 'yabancıya parayla vatandaşlık satışı'nda ısrarını sürdürürken bu durum basında kira krizinin çok uzağında tutuluyor. Oysa satılan milyonlarca metrekare toprağın üzerinden atlanıyor.

AKP'nin kurucuları arasında yer aldı, Erdoğan'ı kurtardı: Hakeme yumruk atan Faruk Koca kimdir?

Sahaya inerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atarak gündeme gelen Ankaragücü Başkanı Koca, aynı zamanda AKP'nin kurucu üyelerinden ve eski AKP Milletvekili.

Sınıf anneliği tartışmasında bir başka boyut: Eğitimde bozulan ilişkiler

"Sınıf anneliği"nin yasaklanması eğitimde dönüşen ilişkileri gündeme getirdi: Para pul işlerine bakanlar, sınıfta kabe örtüsü açanlar, veliyle kurulan müşteri ilişkisi, öğretmenin "vasatlaştırılması".

Her şey patronların kârı için: Kurye katili Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu nereye kaçtı?

İstanbul’un ortasında motokuryeyi öldürüp kaçan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun Dubai’de olduğu öne sürüldü. Kaçışa yol verilmesinin ardında patronların Afrika ihtirası yatıyor.

Venezuela, komşu ülke Guyana'nın bir kısmını ilhak etme hazırlığında, ABD henüz tepki vermedi

Venezuela, komşu Guyana'nın Essequibo eyaletini ilhak etmek için harekete geçti. Caracas'ın tarihsel olarak hak iddia ettiği bölge, maden zengini. ABD'nin tepkisi merak konusu.