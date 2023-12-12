'Kira krizi'nde perdelenen asıl sebep: Yabancıya parayla vatandaşlık satışı!

Fahiş kira artışları alım gücü zaten düşük olan yurttaşları zorlamaya devam ederken göstermelik "yüzde 25 zam sınırı" da uygulanmıyor. Üstelik hükümetin temsilcileri söz konusu "önlem"in uygulanmayacağını itiraf ediyor. Hal böyle olunca kiracısını sokağa atan, dairesinin kapısını söken ev sahibi haberleri de gelmeye devam ediyor.

Tüm bunlar yaşanırken ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan sorunların nedenlerinin saptanması ve gerekli "önlemlerin" alınması amacıyla CHP'nin verdiği araştırma önergesi bile AKP-MHP oylarıyla reddediliyor.

Peki neden bu fahiş artışın önü alın(a)madı?

Kira artışlarında en büyük pay elbette emlak piyasasının uçmasına neden olan spekülasyonun kendisi. Yüz binlerce boş daire de cabası. Birkaç ay öncesinin verilerine göre yalnızca İstanbul'daki boş ev sayısı 400 bini aşmış durumda. Ancak bu kadar yüksek kiralar ödüyor olmamızın bir o kadar önemli başka bir sebebi daha var, o da yabancılara gayrimenkul satışı.

AKP-MHP hükümeti uzun zamandır yabancılara gayrimenkul satışını destekliyor fakat bu destek özellikle son 2 yılda zirveye ulaşmış durumda. 2022 yılının Nisan ayında Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yurtdışına gayrimenkul pazarlayan emlakçılara "çeşitli destekler" sağlanmaya başlandı.

28 milyon metrekarenin üzerinde arazi satıldı

Yabancı ajanslar Türkiye'deki gayrimenkul satışını "Emekliler için harika bir seçenek" diyerek pazarlarken, parayı veren vatandaşlık almaya devam etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ağustos ayında Türkiye’de konut ve arazi satın alan yabancıların ülkelerini ve sayılarını açıkladı. 180 ülke vatandaşına 1 Ocak 2002’den 19 Temmuz 2023’e kadar; 28 milyon 320 bin 28 metrekare araziyle 289 bin 412 adet konut-işyeri satıldı. Bu dönemde satılan arazi satış adediyse 15 bin 812 oldu. Arazi satın alan yabancılar arasında Ürdünlüler ve Ruslar başı çekti. Böylelikle de "Ümraniye'deki konut fiyatı Miami'deki villa fiyatlarını geçti".

"Kiralar düşmeye başladı" haberleri kime yarıyor

Basın ise bu gerçeğin üzerinden atlamayı tercih ediyor. Günübirlik konut kiralamaya ceza kesilirken, "Airbnb yasası" alkışlanıyor.

Bugün Bloomberg'de yayınlanan "Kira fiyatları üç yıl sonunda geriledi" başlıklı haberde de yasanın "kiralardaki hızlı artışa karşı çıkarıldığı ve amacına ulaştığı" anlatıldı. Günlük kiralıktaki evlerin normal kiralık piyasasına dönmeye başladığı söylenerek bunun kiralık ev sayısını artırdığı böylelikle de İstanbul’da kiralar düşmeye başladığı öne sürüldü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de söz konusu haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Şimşek, "Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı. Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024’te konut arzı daha da artacak. Kira fiyatlarındaki katılığın azalması enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte" diye yazdı.

Asıl yasaklanması gereken hükümetin sermaye kapısı olunca...

"Konut krizi"nin asıl sorumlusu olduğu yabancıya döviz karşılığı vatandaşlık satışına hükümetin desteğiyse sürüyor. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yatırım karşılığı yabancılara vatandaşlık imkanı veren yönetmelikte düzenlemeye gidildi.

İlgili yönetmelikteki "döviz tutarındaki taşınmazı" ibaresi "döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı" olarak değiştirildi.

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

"Ekli "Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 46 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir. 11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "döviz tutarındaki taşınmazı" ibaresi "döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı” şeklinde değiştirilmiştir."

Yani Erdoğan "yabancıya parayla vatandaşlık satışı"nda ısrarını sürdürüyor.

Sonuçta yüksek kira artışlarına karşı yapılan göstermelik "yüzde 25 sınırı", "ev sahiplerine ceza", "Airbnb yasası" haberleri de asıl nedeni gizlemek için perde oluyor.