Gülistan Doku soruşturması: 4 yıl önce valinin oğlunu işaret eden not savcılığa bildirilmiş

Tam altı yıl boyunca üstü kapatılan Gülistan Doku’nun öldürülmesine ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı bugün 11’e yükseldi.

Gülistan Doku’nun hastane kayıtlarının silinmesine ilişkin gözaltına alınan eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir ise bugün tutuklandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen Özdemir, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

Savcılıktaki sorgusu tamamlanan Özdemir, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Resmi belgeyi bozmak, yok etmek ve gizlemek" suçundan tutuklandı.

Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada, Doku'nun 31 Aralık 2019'da Tunceli Devlet Hastanesi'ne giriş yaptığı kayıtların silindiği bilgileri dosyaya girmişti.

Doku'nun başına gelenleri yıllarca örtbas ettiği ortaya çıkan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ise halen gözaltında. Oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklanmıştı.

Umut Altaş için kırmızı bülten süreci başladı

Öte yandan ABD’ye kaçtığı belirtilen firari şüphelilerden Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarılması için resmi süreç başlatıldı.

AA’nın haberine göre Adalet Bakanlığı, Altaş'ın geçici tutuklanması ve kırmızı bültenle aranması için resmi süreci başlattı. Altaş'ın iade dosyasının hem ABD makamlarına iletilmek hem de Interpol Genel Sekreterliği tarafından kırmızı bülten yayımlanmasını sağlamak üzere ilgili bakanlıklara bildirildiği öğrenildi.

Dört yıl önceki isimsiz notun peşine neden düşülmedi?

Öte yandan soruşturma kapsamında bugün çok dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Gülistan Doku’nun “kaybolmasından” iki yıl sonra 2022 yılı Ocak ayında dönemin baro başkanının evinin kapısına “Gülistan Doku’nun Vali Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Sonel ile ilişkisi vardı” şeklinde bir isimsiz not bırakıldığı ve bu notun ertesi gün savcılığa bildirildiği ortaya çıktı.

Yani 4 yıldır soruşturmada, dönemin valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel’e ilişkin söz konusu nota rağmen hiçbir adım atılmadığı ortaya çıktı.

Buna göre dönemin Tunceli Barosu Başkanı Kenan Çetin’in şehirde bulunan evinin kapısına 26 Ocak 2022 akşamı bir not bırakıldı. Notta “Gülistan Doku’nun Vali Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Sonel ile ilişkisi vardı” ifadeleri yazıldı.

Çetin, notu ertesi gün Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına iletti ve not Gülistan Doku soruşturma dosyasına eklendi.

Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Türkay Sonel'in jandarmadaki ifadesinde, "Ben Gülistan Doku’yu şahsen tanımam. Herhangi bir yerde görüşmedim. Hiçbir şekilde iletişim olmadı. Sadece kaybından sonra herkes gibi ben de basından duyduğum kadarıyla tanıdım" dediği öğrenilmişti.