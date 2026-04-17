Süleyman Soylu’dan Gülistan Doku savunması: ‘Erdoğan’a sunum yaptım, herkesi sorguladık, bir şey çıkmadı’

Tam 6 yıldır sonuçlandırılmayan, etkili şekilde üzerine gidilmeyen Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Aralarında dönemin Tunceli Valisi ve İçişleri Bakanlığı Müfettişliği sürerken bugün açığa alınan ve hakkında soruşturma da başlatılan Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de olduğu 13 kişinin gözaltıda.

Olay pek çok boyutuyla aydınlatılmayı bekliyor. Soruşturma “Kasten İnsan Öldürme, Cinsel Saldırı, Suç Delillerinin Gizlenmesi-Yok Edilmesi, Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Olarak Girmek Suretiyle Verileri Yok Etme-Bozma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Suçu Bildirmeme ve Suçluyu Kayırma” suçlamalarını içeriyor.

Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuya ilişkin sessizliğini yandaş gazeteci Cem Küçük’e konuşarak bozdu.

Soylu, “Herkes sorgulandı. Ancak bir şey çıkmadı” dedi.

Soylu’nun açıklamaları şöyle:

“Biz o dönem barajı üç defa kapattık, arama yaptık. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunum yaptım. Ankara’dan bir heyet geldi baktı. Şu an gözaltına alınanlar dahil herkes sorgulandı. Hatta Zeinal Abakarov yurtdışına kaçmıştı, onu getirdik. Sorguladık. Ancak bir şey çıkmadı.”

Bakanlıklardaki değişimin ardından “Akın Gürlek talimatıyla” başlatıldığı vurgulanan soruşturmalardan biri Doku soruşturması. İktidar arasındaki güç savaşına ilişkin neye evrileceği bilinmeyen bu soruşturmalar silsilesiyle ilgili Gürlek’in “ucu nereye giderse gitsin” vurgusu günlerdir tekrarlanıyor.