Gülistan Doku dosyasında 6 yıllık karartma: Dönemin valisi Tuncay Sonel gözaltında

Tam 6 yıldır sonuçlandırılmayan, etkili şekilde üzerine gidilmeyen Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Aralarında dönemin Tunceli Valisi ve hâlâ İçişleri Bakanlığı Müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de olduğu 13 kişinin gözaltına alınması sonrası, şimdi de "gizli tanık" ifadeleri ayrıntılı şekilde gün yüzüne çıktı.

Sabah gazetesi tarafından gizli tanık "Şubat"ın ifadesi haberleştirilirken, "olaydan bir süre önce Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Zeinal Abakarov ve Umut Altaş'ın sık sık alkol ve uyuşturucu kullandıkları, Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş tarafından darp edilerek tecavüze uğradığı" iddia edildi.

Gizli tanık, valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in "Uzi veya Akrep" tarzı bir silahla Gülistan'ı Sarı Saltuk Viyadüğü yakınındaki Rostan-Dinar bölgesinde kafasından vurarak öldürdüğü, cesedin ise Vali koruması Şükrü Eroğlu ve bir korucu tarafından gömüldüğünü anlattı.

Tüm bu ifadelerin ardından hastane kayıtlarının ve kamera kayıtlarının nasıl ortadan kaldırıldığı sorusu büyük önem kazanıyor.

Elazığ'da gözaltına alındı

Dersim'de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında işlem başlatılması için müzekkere yazılan Tuncay Sonel " suç delillerini gizleme iddiasıyla" gözaltına alındı.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ’da gözaltına alındı.

Tuncay Sonel.

7 şüpheli daha adliyede: Anne Bedriye Doku fenalaştı

Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

7 şüpheli adliyeye sevk edilirken, Doku ailesi tepki gösterdi.

Adliyeye sevk sırasında Doku ailesi, şüphelilere tepki gösterdi ve kısa süreli arbede oluştu.

6 yıldır kızının akıbetinin peşinde koşan annesi, şüpheliler adliyeye sevk edilirken fenalaştı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Uğurcan Açıkgöz, Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan ve Ferhat Güven sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Doku ailesi şüphelilere tepki gösterdi. Gülistan’ın fenalaşan annesi Bedriye Doku, ambulansla hastaneye götürüldü.

Fenalaşan Bedriye Doku ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fotoğraf: AA

Şüphelilerden dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve o dönem Vali Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu’nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gülistan Doku dosyasında 6 yıllık karartma: Anne Bedriye Doku şüpheliler adliyeye sevk edilirken fenalaştı



➡️Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Uğurcan Açıkgöz, Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile… pic.twitter.com/lUBtAnhNP5 — soL Haber (@solhaberportali) April 17, 2026

Sonel hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı: 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlaması

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Tunceli Valisi olan ve hâlâ İçişleri Başmüfettişliği görevinde bulunan Tuncay Sonel'in, Gülistan Doku'ya ilişkin hastane kayıtlarını sildirdiği iddialarına dair günler sonra adım attı.

YeniŞafak'tan Burak Doğan'ın paylaştığı belgeye göre Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bakanlık Muhabere Bürosu üzerinden 17.04.2026 tarihinde Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazdığı resmi yazıda soruşturmanın; “Kasten İnsan Öldürme, Cinsel Saldırı, Suç Delillerinin Gizlenmesi-Yok Edilmesi, Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Olarak Girmek Suretiyle Verileri Yok Etme-Bozma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Suçu Bildirmeme ve Suçluyu Kayırma” üzerinden yürütüldüğü vurgulandı. Böylelikle Doku'nun cinsel saldırıya maruz kaldığı iddiaları da savcılığa gönderilen resmi yazıda ilk defa geçirildi.

Başsavcılık, Sonel hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçunu düzenleyen 281. maddesinin 1. ve 2. fıkraları kapsamında işlem yapılması talebiyle yetkili merci olan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na resmi yazı gönderdi. Sonel hakkındaki "hastane ve kamera kayıtlarının ortadan kaldırıldığı" yönündeki iddiaların, bu adımla birlikte resmi bir hukuki zemine taşındığı belirtiliyor.

Tunceli Başsavcılığı, yasa gereği yetkisi bulunmadığı için, dosyayı ve yetkiyi bağlı bulunulan Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'nin bulunduğu Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na devretti.

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, eski Vali Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatılması haberini adliye önünde aldı



💬Aygül Doku: Bu demek oluyor ki; onun tecavüzcü oğluyla, onun o katil oğluyla, örtbasçı Tuncay Sonel hesap verecek. Adalete hesap verecek.… pic.twitter.com/1WfV5DbzO0 — soL Haber (@solhaberportali) April 17, 2026

Hakkındaki iddialar neler?

Gülistan Doku’ya dair hastane kayıtlarının silinmesi,

Gülistan Doku’ya ait SIM kartını alıp WhatsApp yazışmaları ile sosyal medya mesajlaşmalarındaki önemli verilerin silinmesi yönünde talimat vermesi,

Gökhan Ertok’un HTS kayıtları ve banka dokümanları üzerinde yapılan incelemede, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve yine gözaltında bulunan eski koruma Şükrü Eroğlu ile görüşme trafiği ve birden fazla para transferi gerçekleşmesi,

Gülistan Doku’nun sosyal medya hesaplarına girilmesi için talimat vermesi.

Sonel günler sonra açığa alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Sonel hakkındaki iddialara ilişkin müfettiş görevlendirildi. Günler sonra başlatılan soruşturmanın ardından Tuncay Sonel açığa alındı.

İçişleri Bakanlığı açıklaması şöyle:

"Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel hakkındaki iddialarla ilgili olarak İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla soruşturma başlatıldı. İddialara ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirmesi yapıldı. Ayrıca, soruşturma kapsamında Tuncay Sonel, açığa alınmıştır."

İki tutuklama, İki adli kontrol

Dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gökhan Ertok, "delilleri yok etme" suçundan, daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku’ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönemde İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı ise "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Munzur Üniversitesi’nden kameralardan sorumlu olan Savaş Gültürk ve Süleyman Önal ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

T24'ün haberine göre, Sağlık Bakanlığı da Gülistan Doku ile ilgili yapılan iş ve işlemler konusunda ilgili hastaneye yönelik soruşturma başlattı.

Aileye akşam adliye önünde saldırı girişimi

Gülistan Doku soruşturmasında şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki gösteren abla Aygül Doku, aile üyelerinin tenhada sıkıştırılarak tehdit edildiğini ve adliye önünde açıkça hedef alındıklarını söyledi. Abla Doku, "Bir canımızı kaybettik, bir başkasını kaybetmeye tahammülümüz yok" diyerek yaşanan cüretkarlığa isyan etti.