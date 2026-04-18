Gülistan Doku soruşturması: Valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı

Tam 6 yıldır üstü kapatılan Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Soruşturmada adı geçen eski Tunceli Valisi ve İçişleri Bakanlığı Müfettişi Tuncay Sonel hakkında da "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Sonel'in açığa alındığı bildirilirken Sonel Elazığ'da gözaltına alındı ve Erzurum'a götürüldü.

14 Nisan'da gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu, savcılık ifadesinin tamamlanmasının ardından tutuklama istemiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Soruşturmada "delilleri yok etme" suçundan tutuklanan Gökhan Ertok'un ise etkin pişmanlıktan yararlanmak istediği öğrenildi. Ayrıca Sağlık Bakanlığı "hastane kayıtlarının silindiği" iddiaları üzerine ilgili hastaneye yönelik soruşturma başlattı ve Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çağdaş Özdemir Bursa’da gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel de tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 10 oldu.

Vali Tuncay Sonel'in koruması tutuklandı

Şüpheli sıfatıyla dosyaya giren ve operasyonla gözaltına alınan Gökhan Ertok’un HTS kayıtları ve banka dokümanları üzerinde yapılan incelemede, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve yine gözaltında bulunan eski koruma Şükrü Eroğlu ile görüşme trafiği ve birden fazla para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.

Savcılık, şüphelinin Gülistan Doku’nun sosyal medya hesabına ‘şifremi unuttum’ yöntemiyle tek kullanımlık şifre alarak giriş yaptığını belirledi. Ulusal Kriminal Dairesi uzmanlarının incelemesi sonucu, Ertok’un hesaba girerek sosyal medyadaki arkadaş listesinden 2 kişiyi sildiği tespit edildi. Şüphelinin, ayrıca yaklaşık 3 saat boyunca kullandığı belirlendi.

Ertok, ilk sorgusunda Gülistan Doku’nun sosyal medya hesabına girdiğini kabul etti.

'İtiraf videosu’ dosyaya girdi

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen, ABD’de bulunan ve kırmızı bülten talebinde bulunulan şüpheli Umut Altaş'ın ağabeyi S.A.'nın, Doku ailesinin avukatıyla yaptığı konuşmanın görüntüleri dosyaya girdi.

S.A., soruşturma dosyasına giren görüntüde, “Ne biliyorsam bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya hazırım. Umut’un sorgusundan aldığım Türkay demiş ki kız hamile kaldı ben de kafasına sıktım. Bu kafasına sıktım lafı birkaç defa geçti” ifadelerini kullandı.

Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı olduğu belirtilen ve ABD'de bulunan şüpheli Umut Altaş hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Aygül Doku: Duyduklarımız çok acı, yeni isimler verdi

Bu videonun ise dün akşam kaydedildiği ortaya çıktı. Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku adliye önünde açıklamalarda bulundu.

Gülistan Doku soruşturması



📌Vali Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu 'delilleri yok etme’ suçlamasıyla tutuklandı

'itiraf videosu' dosyaya girdi



📌Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı olduğu belirtilen ve ABD'de bulunan şüpheli Umut Altaş'ın ağabeyi S.A.'dan videolu… pic.twitter.com/O4c3YSO9L5 — soL Haber (@solhaberportali) April 18, 2026

Aygül Doku, dün gece saatlerinde Umut Altaş'ın ağabeyi S.A.’nın avukatlarına ulaştığını belirterek şunları söyledi:

“Gülistan’ın ölüm nedenini zaten gizli tanık söylemişti. Gülistan, valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından tecavüz edilmiş. Hamile kaldıktan sonra da silahla bir evde kafasına sıktığı söylendi S.A. tarafından. Bunu bir daha öğrendiğimiz için kendimizi iyi hissetmiyoruz. Gereken bilgileri yine de paylaşacağız. Yeni isimler verdi. Biz Başsavcımız Ebru Cansu’ya güveniyoruz. Her seferinde bu duyduklarımız çok çok acı. Başsavcımızın katil Mustafa Sonel’e ve onun bütün bu delillerini saklayan örtbasçı babası Tuncay Sonel’e ve o suç şebekesine adalet önünde hesap verdireceği konusunda kuşkumuz yoktur."

Eski Tunceli Valisi Sonel Erzurum'a götürüldü

Doku'ya ilişkin soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Erzurum'a götürüldü.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğu değerlendirilen ve Elazığ'da emniyet ekiplerince gözaltına alınan Sonel, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra kara yoluyla Erzurum'a götürüldü.

Başsavcılık, Sonel hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçunu düzenleyen 281. maddesinin 1. ve 2. fıkraları kapsamında işlem yapılması talebiyle yetkili merci olan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na resmi yazı göndermişti.

Sonel'in, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgu işlemleri başlatıldı.

Tutuklular arasında Zaynal ve babası da var

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zaynal Abakarov, Uğurcan A. ve Zaynal’ın eski polis olan üvey babası Engin Yücer'in savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Abakarov ve Yücer tutuklandı, Uğurcan A. yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 5'i "suç delillerini gizleme ve yok etme"den, 1’i de Gülistan’ın ablası Aygül Doku’ya karşı "yağma" suçundan tutuklu.

Deşifre edilen mesajlar ve ‘Bu silahla birini vurdum’ itirafı ortaya çıktı

Gazeteci Aytunç Erkin'in Nefes gazetesindeki köşesinde kaleme aldığı yazıya göre, Zaynal Abakarov'un annesiyle yaptığı kritik mesajlaşmalar Ulusal Kriminal Büro aracılığıyla deşifre edildi.

Gülistan Doku'nun kaybolmasından kısa süre sonra, 21 Ocak 2020 tarihinde Rusça yazılan mesajlarda Abakarov'un "Eğer tekrar alınırsam o cehenneme gönderilecek" ve kendisine her şeyin yoluna gireceğini söyleyenlere "Ben de ona inanmıyorum" şeklindeki ifadeleri dikkat çekti. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Abakarov'un telefonuna 58 gün boyunca el konulmadığını ve bu mesajların başlangıçta "aile içi yazışma" gerekçesiyle emniyet tarafından bir buçuk yıl boyunca "tercüme edilmediğini" vurguladı.

“Sonunda eğer tekrar alınırsam.” “Yapabileceği hiçbir şey yok.” “O cehenneme gönderilecek.” “Birinin onu dinlemeyeceğini ve ona yardım etmeyeceğini zaten gördüm.” “Onun için orada olacağımı ve her şeyin yoluna gireceğini söylemesine izin verme.” “Ben de ona inanmıyorum.” “Şimdi benden daha çok kendini önemsiyor.”

Fotoğraf: Aytunç Erkin-Nefes

Avukat Çimen, gizli tanık ifadelerine dayanarak Gülistan'ın "uyuşturucu partilerinde cinsel saldırıya zorlandığını, direndiği için dövülerek hastanelik edildiğini ve katledildiğini" savundu. Olay sırasında Gülistan'ın yanında bulunan ve şu an soruşturma dışı olan bir kız arkadaşının da ifadesinin alınması için harekete geçeceklerini belirten Çimen, cinayetin iştirak halinde işlendiğini öne sürdü.

Dosyaya yansıyan bir diğer çarpıcı ayrıntı ise şüphelilerden Umut Altaş'ın babasının, eski Vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in silahını göstererek "Ben bu silahla birisini vurdum" dediğini bizzat oğlundan duyduğunu itiraf etmesi oldu.

Dün ne olmuştu?

Gizli tanık "Şubat"ın basına yansıyan ifadelerinde, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş'ın Doku'ya cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi. Aynı ifadelerde, Vali'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ı kafasından silahla vurarak katlettiği, cansız bedenin ise Vali koruması Şükrü Eroğlu ve bir korucu tarafından gömüldüğü öne sürüldü.

Tüm bu itirafların ve cinayetin devlet eliyle karartıldığı şüphelerinin ardından, dönemin Tunceli Valisi ve mevcut İçişleri Bakanlığı Müfettişi Tuncay Sonel "suç delillerini gizleme" iddiasıyla Elazığ'da gözaltına alındı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Sonel hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla işlem yapılması talebiyle yetkili merci olan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na resmi müzekkere gönderdi.

Eski Vali Sonel'in, Doku'ya ait hastane ile kamera kayıtlarını sildirdiği, SIM kartındaki kritik yazışmaları yok ettirdiği ve bazı şüphelilerle para transferi gerçekleştirdiği iddiaları bu yazıyla ilk kez hukuki zemine taşındı. Yaşanan gelişmeler üzerine İçişleri Bakanlığı, mülkiye müfettişi görevlendirerek baş şüphelilerden biri haline gelen Tuncay Sonel'i görevden uzaklaştırdı ve açığa aldı.