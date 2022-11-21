Gaziantep Karkamış'a yeni roket saldırısı: 2 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı

Gaziantep'in Karkamış ilçesine dün isabet eden roketlerin ardından bugün bölgeye yeni roket saldırıları olduğu, bazılarının meskun mahale düştüğü öğrenildi.

Suriye tarafından atılan 5 roketin, Karkamış ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet ettiği bildirildi.

Saldırılar nedeniyle yaralıların olduğu bildirilirken, 3 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Daha sonra açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ölü sayısını 2 olarak düzeltti. Soylu Karkamış'taki roket saldırısında 22 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan ile 5 yaşındaki Hasan Karataş'ın hayatını kaybettiğini, 5 aylık hamile Büşra Karataş'ın da ilk anda yaşamını yitirdiği bilgisinin geldiğini ancak entübe durumda olduğunu, bebeğinin de yaşatılmaya çalışıldığını söyledi.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Saldırının ardından alev alan tır, bölgedeki itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış ilçesine 5 roket atıldığını, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Gaziantep Valisi Gül sosyal medya hesabından ilk açıklamada, "Terör örgütü tarafından Fırat’ın doğusundan Karkamış ilçe merkezine 5 adet havan-roket atılmıştır. Sivil yerleşim merkezlerine isabet eden saldırıda; 2 hemşehrimiz vefat etmiştir, 2’si ağır olmak üzere 6 vatandaşımız yaralanmıştır" açıklamasında bulundu.

Yaralı sayısı artıyor

Gaziantep Valisi Gül, yaralı sayısının 10'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Gül, "Son durumla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Şehitlerimiz var, yaralılarımız var. Dolayısıyla Sayın Bakanımız süreci yakından takip ediyor. Onlar da İnşallah gelecekler. Gereken tedbirleri alıyoruz. TSK, karşı tarafa misliyle karşılık veriyor. Atışlar devam ediyor, sabırla beklememiz lazım. 2 ağır yaralımız var, diğerleri çok şükür daha iyi. 2 evimizde zarar var, sivil yerleşim yeri içerisindeki iki tane konut zarar gördü. Şu an ki durumda 2 ev, 3 okulumuzda hasar var, süreci takip ediyoruz" dedi.

Roket liseye isabet etti: 1 çocuk ve 1 öğretmen yaşamını yitirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, roket saldırılarında üç yurttaşın yaşamını yitirdiği, ölen yurttaşlardan birisinin çocuk, birisinin öğretmen olduğunu açıkladı. Soylu, "Üç vatandaşımız saldırıda hayatını kaybetti. Bir tanesi çocuk, bir tanesi öğretmen" açıklamasında bulundu.

Bugün Karkamış ilçesine düzenlenen saldırıya ilişkin Soylu, şu bilgileri verdi:

"Öğle üzeri, yine sınır ötesinden bir havan atıldı ve bizim ilk tespit edebildiğimiz kadarıyla 3 havan atışı gerçekleşti. Yerleşim yerine isabet edenler oldu. 6 yaralımız vardı ve onlar hastaneye intikal etti. İlk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan bir tanesi çocuk, bir tanesi öğretmen. Yerleşim yerine mahalleye isabet eden bir havan sonucunda böyle bir kaybımız söz konusu. Allah rahmet eylesin."

Milletimize şunu söylemek isteriz, dün gerçekleştirilen ve terör örgütünün büyük kayıplar verdiği operasyondan sonra buna yönelik gerçekleştirilen saldırıların cevabı da en güçlü şekilde verilecektir. Bu konuda da gerekli bütün adımlar atılacaktır. Terör örgütüne hem sınırımızın içerisinde hem sınırımızın dışında herhangi bir hayat şansı verilmeyecektir."

'5 aylık Büşra Karataş ve bebeği yaşatmaya çalışılıyor'

Soylu roket saldırısının gerçekleştiği Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile incelemelerde bulunmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada ise okulların hedef alındığını belirttiği saldırıda ölenlerin sayısını 2 olarak güncelledi. Soylu "Öğretmen odasının camları kırılması suretiyle maalesef bir öğretmen kardeşimiz, 22 yaşındaki Ayşenur Alkan öğretmenimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Ve yine mahallelerin içerisinde evlere isabet etmek suretiyle de saldırı devam etti. Bu terörist saldırı sonucunda da maalesef 5 yaşında bir çocuğumuz Hasan Karataş rahmeti rahmana kavuştu, şehit oldu. Yine aynı evde, aynı yerde Büşra Karataş, o da 5 aylık gebeydi, maalesef o da karnından ağır bir yara aldı. İlk anda bir eks bilgisi, ölü bilgisi geldi fakat şu anda entübe ve dualarımız onunla birlikte. Çocuğuyla ilgili de ilk anda böyle bilgi geldi, onu da yaşatmaya çalışıyorlar. 5 aylık bebeği de sağlık görevlilerimiz o dakikadan itibaren yaşatmaya çalışıyorlar. O bebek de inşallah hayata tutunur, bütün duamız onlarla birlikte" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise havan saldırılarında okulların da zarar gördüğünü söyledi.

MSB: TSK misliyle karşılık veriyor

Milli Savunma Bakanlığı, "Okulları dahi hedef alma alçaklığını gösteren hainlerden yaptıklarının hesabı soruldu, sorulmaya devam ediyor. TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor" açıklamasını yaptı.

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarından, Gaziantep'teki saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

'Bu alçaklıklarının bedeli sorulacak'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Karkamış'a düzenlenen saldırıya ilişkin, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek, bu alçaklıklarının bedeli o kalleşlere sorulacaktır" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise saldırıya ilişkin, "Sivilleri hedef alan hain saldırının bedelini bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG en ağır şekilde ödeyecektir" ifadelerini kullandı.

Dün de roketli saldırılar gerçekleşmişti

Dün Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılması sonucu 1 asker ve 7 polis yaralanmıştı.

Dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Karkamış ilçesine atılan 4 roket ise boş alana isabet etmişti.