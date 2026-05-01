DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrısıyla binlerce işçi Kadıköy, Tandoğan ve Gündoğdu'da buluştu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla Kadıköy İskele Meydanı’nda miting düzenlendi.

Sabah saatlerinden itibaren Kadıköy’de yoğun güvenlik önlemleri alınırken, DİSK, TMMOB ve KESK kortejleri Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde bir araya gelerek miting alanına yürüdü. KESK ve bağlı sendikaların bir bölümü ise Söğütlüçeşme’den alana ulaştı.

Dört kurumun yanı sıra CHP, SOL Parti, EMEP, DEM Parti ile birlikte çok sayıda siyasi parti ve kitle örgütü de 1 Mayıs'ta Kadıköy'de yürüdü.

Miting alanında “Yaşasın 1 Mayıs”, “Dünya yerinden oynar işçiler birlik olsa” ve “İşçiler birleşir, bu düzen değişir” sloganları atıldı. Alanda “Halkın ekmeğidir adalet”, “Emeğin hakkı için birleşelim, değiştirelim”, “Kadın emeğine güvence”, “Gelirde adalet, vergide adalet”, “Sosyalizmde ısrar, insan olmakta ısrar”, “Savaşlara, NATO’ya, emperyalizme, burjuvaziye geçit yok” yazılı döviz ve pankartlar taşındı.

Bianet'in aktardığına göre; Söğütlüçeşme'de Öcalan bayrağı taşınması üzerine polisler, yürüyüş güzergahı boyunca farklı noktalarda eylemcilere müdahale etti.

‘İnsanca yaşamı kuruncaya kadar mücadele edeceğiz’

Mitingde konuşan KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, işçilerin, kamu emekçilerinin, mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının, hekimlerin, emeklilerin, kadınların ve gençlerin bu ülkenin bütün yükünü omuzladığını söyledi.

Koçak, “Biz çalışan, üreten ama hakkını henüz alamamış olanlarız. Ama alacağız, başka yolu yok diyenleriz” dedi.

Gelirde ve vergide adalet talebini yineleyen Koçak, “Bizler yasakların, baskıların değil, gerçek bir demokrasinin olduğu bir ülke istiyoruz. Bugün burada sadece talep etmek için değil, ortak bir iddiayı haykırmak için 1 Mayıs alanlarında toplandık” ifadelerini kullandı.

Koçak, güvencesiz ve uzun çalışma saatlerine karşı mücadele edeceklerini belirterek şunları söyledi:

Güvencesiz işlerde uzun saatler boyunca ölümüne çalışmaya son vereceğiz. İnsan onuruna yakışır ücretleri alıncaya kadar, insanca bir yaşamı kuruncaya kadar mücadele edeceğiz. Gelirde, vergide adaletli bir düzeni kendi ellerimizle oluşturacağız.

‘Kentlerimizi rantçılardan koruyacağız’

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da konuşmasında emeklilerin insanca yaşam hakkı, güvenceli çalışma, sendikal haklar ve kent hakkı taleplerini dile getirdi.

“Doğamızı talancılardan, kentlerimizi rantçılardan hep beraber koruyacağız” diyen Koramaz, baskı politikalarına karşı emekçilerin örgütlü gücünü büyüteceğini vurguladı.

Koramaz, “Onlar sendikal haklarımızı gasp etsin, biz daha fazla örgütleneceğiz. Onlar grevleri yasaklasın, biz grev hakkımıza sahip çıkacağız” dedi.

Yerel demokrasinin hedef alınmasına da tepki gösteren Koramaz, “Halkın sandıkta ortaya koyduğu iradenin yok sayılmasına izin vermeyeceğiz. Seçilmiş yerel yöneticilerin yerine kayyum atanmasına hep beraber karşı duracağız” ifadelerini kullandı.

‘Daha fazla laiklik diyeceğiz’

TTB İkinci Başkanı Dr. Mualla Pınar Saip ise iktidarın toplumun yaşam biçimine, örgütlenme hakkına ve siyasal tercihlerine müdahale etme isteğine karşı 1 Mayıs alanlarından yanıt verdiklerini söyledi.

Saip, “Kendi hayatımız, ülkemiz, geleceğimiz hakkında karar verecek olan biziz. Örgütlü bir halktan daha büyük bir güç yoktur” dedi.

Hakların, adaletin, demokrasinin, barışın ve laikliğin ancak örgütlü mücadeleyle savunulabileceğini belirten Saip, emperyalist savaş politikalarına da karşı çıktı.

Saip, “Amerikan emperyalizmi ve İsrail’in haksız, hukuksuz savaşlarına karşı tüm halklar omuz omuza duracağız. Onlar inançlar üzerinden bizi bölmek, parçalamak isterken biz daha fazla laiklik diyeceğiz” diye konuştu.

‘Emeğin cumhuriyetini kuracağız’

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise konuşmasında emekçilerin bu düzeni değiştirecek iradeye ve güce sahip olduğunu söyledi.

“Emperyalistler ve işbirlikçileri bölgemize savaş, diktatörlük, saltanat dayatırken laik, demokratik, tam bağımsız bir cumhuriyeti, emeğin cumhuriyetini hep beraber kuracağız” diyen Çerkezoğlu, adaletli bir düzenin, barışın ve demokrasinin emekçilerin mücadelesiyle kurulacağını ifade etti.

Çerkezoğlu, “Biz bu düzeni değiştirecek iradeye de kararlılığa da umuda da sahibiz. Biz emekçiler adaletli bir düzeni, barışı ve demokrasiyi kuracak güçteyiz” ifadelerini kullandı.

Birleşme ve örgütlenme çağrısı yapan Çerkezoğlu, konuşmasını “Adalet için, barış ve kardeşlik için, gerçek bir demokrasi için birleşeceğiz, direneceğiz ve mutlaka kazanacağız” sözleriyle tamamladı.

Doruk Madencilik işçileri: İlk defa 1 Mayıs'ı kutluyoruz

Ankara’da DİSK, KESK, TMMOB ve Ankara Tabip Odası’nın çağrısıyla Ulus’taki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde buluşan işçiler, emekçiler, öğrenciler buradaki toplanmanın ardından kutlamaların yapılacağı Tandoğan Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.

Doruk Madencilik işçileri de korteje katılarak destek verdi.

Direnişlerini ve 1 Mayıs mesajlarını ANKA Haber Ajansı'na anlatan işçilerden biri "İlk defa 1 Mayıs'ı kutluyoruz. İlk defa çünkü biz hep çalışıyorduk şu ana kadar. İkinci bayramımız oldu diyebiliriz yani en son olaydan sonra” dedi.

Bir madenci de “Şu anda biz yani işçi olarak burada arkadaşlarımız olarak iki bayramı bir arada kutlamaktayız. Yani haklarımızın sözünü aldık. Çoğu da yattı maaşlarımızın. Ankara halkına bir borcumuz vardı. O borcu bugün ödemeye geldik. Ankara halkı Kurtuluş Parkı'nda bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Gece, gündüz bize destek çıktılar. Arkamızda durdular, yanımızda durdular. Biz de Ankara halkına teşekkür ve destek amaçlı, işçi bayramını kutlamak amaçlı geldik” diye konuştu.

Bir diğer madenci “İyi bir mücadeleydi. Dayanışmanın, direnmenin, birlik olmanın ne olduğunu Türkiye görmüştür. Eğer birlik olursak işçinin kazanamayacağı bir şey yoktur. Bir avuç holdingcilere hakkımızı yedirmeyeceğiz. Bugün işçi bayramı, herkesin işçi bayramını kutluyorum” dedi.

İzmir’de ‘Yankee Go Home’ pankartına yasak

DİSK, KESK, TTB ve TMMOB’un çağrısıyla İzmir’de Konak Gündoğdu Meydanı’ndaki miting için Alsancak Limanı, Basmane Meydanı ve Kordon’dan kortejler halinde yürüyen emekçiler alanda toplandı.

Cumhuriyet’in aktardığına göre Kordon’dan yürüyüşe geçen SOL Parti’nin “Kaderimizi biz belirleriz... Yankee Go Home... Bağımsız, Saraysız-Saltanatsız Bir Ülke Kuracağız” yazılı pankartı polis tarafından alana alınmadı. Müdahale kortejde tepkiye neden oldu.

Cemil Tugay'a tepki: Burada konuşması işçi sınıfına ihanettir

Ege'de Sonsöz'ün aktardığına göre geçmiş dönem Lastik-İş şube başkanı Zedin Yumli, 1 Mayıs kutlamaları için Gündoğdu Meydanı'na gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a tepki gösterdi. Tugay'ın 1 Mayıs'ta konuşmasına karşı çıkan Yumli "İşçi sınıfının tarihine ihanet olur" dedi.

Geçmiş dönem Lastik-İş şube başkanı Zedin Yumli, 1 Mayıs kutlamalarına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a tepki gösterdi. Yumli'nin, 'Sizin burada olmanız işçi sınıfına ihanettir' dediği duyuldu.




