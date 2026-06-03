Çürüyen siyaset, itirafçı patronlar, Erdoğan'a göz kırpan açıklamalar: CHP'yi bu isimler mi arındıracak?

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AKP kararıyla CHP'nin başına atanan Kemal Kılıçdaroğlu ekibi yeni bir MYK duyurdu. Bu MYK'da dikkat çeken isimlerden biri Ahmet Hakan Uyanık oldu.

"Arge ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı" yapılan Ahmet Hakan Uyanık, CHP'nin bir önceki PM'sinde de vardı.

Kendisinden çok babası Veysi Uyanık'ı tanıyoruz. Veysi Uyanık, Kılıçdaroğlu döneminde CHP Bitlis İl Başkanlığına getirildi. Eski İl Başkanı Veysi Uyanık'ı en son AKP'nin polis marifetiyle işgal ettirdiği CHP Genel Merkezi'nde poz verirken görmüştük.

Kendisi CHP Kurultay davasında ifade verdi, "Kurultayda rüşvet aldım" deyip "itirafçı" oldu.

İki ay önce partisine mutlak butlan çağrısı yaparken şöyle demişti:

Allah'tan bu ülkede Akın Gürlek gibi vatan evlatları var. Ben onu siyaset üstü görüyorum. Geldi bir tuğla çekti. Akın Gürlek bu yapıya dokunmamış olsaydı belki de ilerleyen süreçte ülke elden gidecekti. Allah ülkenin yüzüne baktı, Akın Gürlek bu işe müdahale etti. Ülkeyi uçurumun kenarından aldılar. Bu bir beka meselesiydi.

Veysi Uyanık'ın MYK'ye seçilen oğlu Ahmet Hakan Uyanık, ilk gün Kılıçdaroğlu korumaları tarafından CHP Genel Merkezi'nde tartaklanmıştı.

"CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'tan 100 bin lira aldım, 20'şer bin lira olarak delegelere dağıttım" sözleriyle gündem oldu.

Uyanık, en son Nisan ayında yandaş Sabah gazetesine konuşmuş ve şöyle demişti:

Kurultayda İmamoğlu'nun İBB'den getirdiği paralar olmasa Özgür Özel 150 oyu zor alırdı. Kemal Bey fark atar, yoluna devam ederdi. Bunda şüphe yok. Kılıçdaroğlu'nu yanındaki insanlar da çok yanılttılar. Hepsi çift taraflı çalıştı, ihanet ettiler. '800 oyla kazanıyoruz' diye kandırdılar. Olan CHP'ye oldu.

Erdoğan gibi Kılıçdaroğlu'nu da kandırmışlar!

Veysi Uyanık'ın butlan kararı sonrası bu sabah yine aynı yandaş gazetede söyleşisi çıktı. Bu kez eski Genel Sekreter Mehmet Sevigen'le birlikte Kılıçdaroğlu'nun salladığı FETÖ sopasını kullandı.

Sevigen hemen Kılıçdaroğlu'nu AKP'ye yanaştırmak için kolları sıvadı. Zamanında Erdoğan'ın kullandığı "aldatıldım, yanıltıldım" söyleminden destek aldı, Kılıçdaroğlu'nun dış politikada aslında AKP'den uzak durmadığını anlattı:

Geçmiş yıllarda parti içerisinde Kemal Bey'i bu konularda (Doğu Akdeniz politikaları) çok yanıltan isimler vardı. Ben isim vermek istemiyorum. Ancak Kemal Bey, bu FETÖ çıkışıyla bence hem önceki genel başkanlığı döneminde kendisini özellikle dış politikada yanıltan isimleri hem de 2023 yılındaki kurultayda arkasından iş çeviren kişileri kastediyor. Peki bunlar kimlerdir? Bunlar bence 'zoom'cuların önemli bir kısmıdır. Kendilerini burada aramak gerekir.

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CHP'nin sızdırılan 'zoom' toplantıları neden yeniden gündem oldu?

Bahsettiği "zoom" toplantıları CHP'yi bugüne getiren sürecin işaret fişeklerinden biriydi.

2023 yılında Ekrem İmamoğlu ile CHP'li kurmayların zoom üzerinden yaptığı toplantının yaklaşık 15 dakikalık kısmı YouTube üzerinden sızdırıldı. Kayıtlarda sızdırılan bölüm üzerinden öne çıkarılan isim Bülent Tezcan'dı. Tezcan'ın kaleme aldığı dilekçe ve bu dilekçenin imzalanarak genel merkeze verilmesi gündemdi. İmamoğlu o dönem, "Partinin mevzuları partililerle konuşulur. Hiçbir gizli tarafı yok. Sızdırılmasını araştıracağız" demişti.

'FETÖ bir istihbarat örgütüdür, Kemal Bey engelleyemedi'

Eski Genel Sekreter Sevigen'in açıklamalarına geri dönelim.

Söz konusu grubun Kılıçdaroğlu'ndan "fayda bulamayacağını gördüğü için değişim grubuna geçiş yaptığını" söyleyen Sevigen, hemen FETÖ yapısını anlatmaya başladı:

FETÖ bir istihbarat örgütüdür. Avukatı olan, vekili olan, komutanı olan, her alanda eli ayağı olan bir örgüttür. Devlete sızdılar, partilere sızdılar. Bizim içimizdeki sızmaları da Kemal Bey engelleyemedi, fark edemedi. Bunun için de tüm samimiyetiyle büyük bir olgunluk göstererek herkesten özür diledi.

Sevigen daha önce Kılıçdaroğlu için "diktatör" demişti.

'Siyasi yasak gelecek'

Arkasından da dün fezleke tehdidiyle bir yolun açıldığı CHP'nin kıskaca alınması sürecine ilişkin yeni sinyaller verdi:

"Öte yandan partide arınmaya bile gerek kalmayacak diye düşünüyorum. Mutlak butlan davası genişliyor. Şu an partimizde olan bazı isimlere kısa süre içerisinde siyasi yasak geleceğini düşünüyorum. Bu bir bilgi değil. Ancak yılların verdiği deneyimle, gelişmeleri yorumlayarak bu sonucu görüyorum."

Eski devlet bakanı da olan Mehmet Sevigen'in oğlunun düğününden gelen görüntüler gündem oldu. AK Parti, CHP ve siyaset dünyasından birçok ismin katıldığı düğünde en çok Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Davut Gül dikkat çekti. Düğünde dikkat çeken bir diğer detay ise Kılıçdaroğlu sözleri yüzünden ihraç edilen Mehmet Sevigen'in oğlunun nikah şahidinin Kılıçdaroğlu olması oldu.

'Zoom' toplantısındaki isimler hedefte

Ve rüşvet aldığını itiraf etmesine rağmen Kılıçdaroğlu'nun "arındıracağız" dediği partinin MYK'sına oğlunu sokan Veysi Uyanık da konuştu. Veysi Uyanık için Sabah gazetesi "yeni dönemin bir diğer öncü ismi" dedi.

Veysi Uyanık da "FETÖ" kartı üzerinden gitti ve yine "zoom" toplantısındaki isimleri hedef gösterdi:

Benim aldığım izlenime göre Kemal Bey 'FETÖ ajanları' diyerek 'zoom' çetesini kast etti. Zoom çetesinin içerisine iyi bakmak lazım. Sorunun cevabı oradadır. Ben CHP'de 2015'ten bu yana içerideki bu yapıyla mücadele ediyorum. Kemal Bey'le gerçek CHP'lilerin irtibatını kesen, özel kalemine kadar ele geçiren, danışmanlarına kadar dizayn eden de bu yapıdır.

Uyanık şöyle devam etti:

CHP içinde Atatürkçü kisvesi altında, sol-sosyal demokrat kisvesi altında kendini gizleyerek ortak hareket eden bir gruptur bunlar. Bunlar partide her dönem, her kılığa girer. Bunları hangi kaba koyarsan ona da uyum sağlar. Kemal Bey'in 'Güvenli limana yanaştıracağım' sözünü insanlar uzun süre anlayamadı. 2023 yılındaki vekil listelerini kimler yaptıysa benim için şüpheli isimler onlardır. Zoom çetesi benim için şüpheli konumdadır.

Haberin sonunda da söz konusu çevrimiçi toplantılarda yer alan bazı isimler öne çıkarıldı. Özgür Özel dışında Tekin Bingöl, Bülent Tezcan, Gökhan Günaydın, Onursal Adıgüzel, Engin Altay, Muharrem Erkek ve Selin Sayek Böke'nin isimleri geçirildi.

Eski devlet bakanı ile işçi düşmanı bir patron: Kimi, kimi nasıl temizleyecek?

Dünkü Özel ve 5 vekil için fezleke adımı sonrası Cemaat üzerinden hamle, siyasi yasak ve yeni soruşturmalarla devam edecek gibi görünüyor.

Veli Ağbaba gibi Özel'e yakın isimler için çemberi daraltan AKP, kurultay ifadeleri üzerinden adım atmaya devam ediyor.

Peki, bir yandan bunlar olurken, Kılıçdaroğlu'nun arkasına aldığı bu isimler kim?

Veysi Uyanık bir patron, 1990 yılında Tatvan'da kurulan Uyanıklar İnşaat'ın sahibi.

Kılıçdaroğlu döneminde Bitlis İl Başkanlığı'na getirilen inşaat patronu Veysi Uyanık.

Otoyollardan tünel inşaatlarına, okullara, hastanelere pek çok ihale alıp işçilerin üzerine basarak büyüyen bu firma en son Samsun'daki Arkeoloji ve Etnografya Müzesi inşaatı skandalıyla gündem oldu. İşçiler hakkını alamayınca eylem yaptı. Uyanık, "Altından kalkamadık ama biz mağduruz" diyerek kendisini savundu. Yılan hikayesine dönen inşaat yarım kaldı, yeniden ihale açıldı.

Yarım bıraktığı projelerle meşhur Veysi Uyanık, Kadıköy Belediyesi'nde 2017 yılında başlatılan ve 2019'da yapımının bitmesi öngörülen Acıbadem Kapalı Spor Salonu'nu da bitirmedi. O dönem 28 milyon lira değer biçilen ihalenin bir yılda bitirileceği iddia edildi, yıllarca çivi çakılmadı.

Bugün kendisine "öncü" diyen Sabah gazetesi o dönem Veysi Uyanık için haberlerinde "şaibeli" sıfatını kullanıyordu.

Mehmet Sevigen içinse çok şey söylemeye gerek yok.

CHP'den DSP'ye sonra yeniden CHP'ye geçen Sevigen, Deniz Baykal'ın CHP Genel Başkanı olduğu 1992-2010 yılları arasında, dört dönem İstanbul Milletvekilliği yaptı. Tansu Çiller'in Başbakanlığındaki 52. hükümet döneminde de (1995-1996) dört ay süreyle Devlet Bakanlığı'nı koltuğuna oturdu.

Eski "fotoroman yıldızı" Sevigen'in 2000'li yıllarda İstanbul'daki lüks Beykoz Konakları'ndaki evi ve malvarlığı gündem oldu. Sonra çok tartışılan "kara çarşaf açılımı"nda ön plandaydı. Baykal'a en yakın isimlerdendi, o dönem "Sokakta muhalefet yapılmaz" demişti. 2010 yılında Meclis'te tartıştığı Egemen Bağış'a takım elbise hediye etti.

Etkisi azalınca partiden 2021'de ihraç edildi. İhraç sebebi daha manidar. Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'na yönelik "Açıkça FETÖ ve PKK’ya göz kırpıyor" sözleri nedeniyle CHP’den ihraç edilmişti.

Akıllardaki soru şu: Kılıçdaroğlu halkın üzerine basan bu isimlerle mi CHP'yi arındıracak?

Düzen siyaseti baştan aşağı çürümeye ve çürütmeye devam ediyor, her yanı...

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