AKP’nin yeni Özgür Özel hamlesi netleşiyor: Yeni sopa için sinyaller arttı

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soL’da AKP iktidarının mutlak butlan kararı sonrasında da CHP operasyonlarına aralıksız devam etme niyetinde olduğuna işaret etmiştik.

Bu haberleri doğrulayan hamleler üst üste gelmeye başladı.

Kılıçdaroğlu’nun iktidar medyasıyla eş zamanlı olarak gündeme getirdiği “FETÖ” iddiaları alttan alta ısıtılmaya devam ederken, buradan yürümenin zorluklarına karşı asıl hamle yine kurultay davası üzerinden ısıtılıyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bugünkü hamlesi bu doğrultudaki ilk ciddi adım oldu.

Yine Böcek yine seçim ve kurultay iddiaları

Bu adımın merkezinde Muhittin Böcek bulunuyor.

Yargının bel altı sopası sonrası bir anda Özgür Özel desteğini çeken ve “itirafçı” olan Muhittin Böcek, Özel’e kurultay ve seçim için para verdiği yönünde ifadeler vermişti.

Böcek’in bu ifadeleri CHP’ye mutlak butlan kararını da hızlandıran adımlardan biri olmuştu.

Şimdi aynı başlıkla, 2024 seçimlerinde para talebi ve teslimi iddiası üzerinden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni bir adım atıldı. Özel hakkında fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddialar olduğu gerekçesiyle hazırlanan dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

İlgili dosyayla birlikte CHP lideri Özgür Özel ile CHP'li milletvekilleri Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında dokunulmazlıkların kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenmesi gündeme getirildi.

Yandaşlar 'ceza gelecek' demiş, siyasi yasak imasında bulunmuştu

Daha önce yandaş isimlerden Fatih Atik, 1 Temmuz’daki kurultay ceza davasında ceza çıkma olasılığının çok yüksek olduğunu söylemişti.

Bu davadan yargılanan isimlerden biri Ekrem İmamoğlu.

Atik, İmamoğlu’nun ceza alması durumunda aynı dosya kapsamında Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması ve yargılanmasının gündeme geleceğini söylemiş, siyasi yasak getirilebileceğini iddia etmişti.

Yani yandaş medya, Özgür Özel merkezli AKP operasyonları için tüm tuşlara basmış durumda.

Ancak operasyonun yürüdüğü tek kol belli ki bunlar da olmayacak.

AKP’den bir hamle daha

AKP son dönemde kurultay bağlantılı davalarda özel olarak Özgür Özel’in çevresine odaklanmış durumda.

Muhittin Böcek ve Özkan Yalım burada ilk durak olurken, buraya daha sonra Veli Ağbaba’ya yakın olduğu belirtilen Turgut Koç’un ismi eklenmişti.

Bugün yine yandaş basının servis ettiği habere göre, Özkan Yalım ve Turgut Koç bugün kurultay davası kapsamında yeni ifade verecek.

Bir süredir Koç’un ağzından delegelere para verildiği haberleri servis eden yandaş medya, bu ifadeler sonrası belli ki yeni bir operasyonun da işaretini verecek.

Mutlak butlan kararı sonrası kurultay davası kapsamında jet hızıyla düzenlenen bir operasyonda 9 CHP’li tutuklanmış, bu operasyonların genişleyerek devam edeceği söylenmişti.

Atılan tüm bu adımlar, yeni parti ya da kurultay tartışmalarıyla gündemde olan Özel’e karşı yeni bir operasyonun sinyali olmuş durumda.