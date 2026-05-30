Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i hedef alacak yeni operasyonu mu açıkladı?

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AKP uzun süredir mutlak butlan sopasıyla hedef aldığı CHP’yi bugün iki ayrı bayramlaşma ve buluşmayla fiili olarak ikiye bölen bir görüntü oluşmasını sağladı.

Özel’in yaptığı açıklamaları ve Anıtkabir yürüyüşünü detaylarıyla aktardık.

Özetle partinin iradesinin ortada olduğunu ve bir an önce kurultaya gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Kılıçdaroğlu cephesinden gelen açıklama son derece dikkat çekici oldu.

Kılıçdaroğlu, iktidarın bir süredir yandaş basın üzerinden ve sosyal medya trolleri eliyle ısıttığı operasyonun sinyalini vermiş oldu.

Konuşmasında defalarca “FETÖ” suçlamasında bulunan Kılıçdaroğlu, şu sözleri dile getirdi:

“Yapmayın dediğimiz halde normalleşenlerin, sarayın karşısında el pençe diban duranların bugün FETÖ artıklarıyla bir olup milletimizi kışkırtarak bizlere hain damgası vurma çabaları nafiledir.”

“Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.”

Bu sözlerin zamanlaması son derece dikkat çekici.

Yandaş basın bir süredir Özgür Özel’in ve yakınındaki isimlerin “FETÖ” iddiasıyla hedef alınacağının sinyalini veriyor.

Daha geçtiğimiz gün Lider Haber'de çeşitli iddialarda bulunan “gazeteci” Nuray Başaran, Özgür Özel hakkında “FETÖ bağlantısıyla ilgili bir soruşturma gelebileceğini” söylemişti.

Bugün ise yine iktidara yakınlığıyla bilinen Haber7’de tam olarak şöyle bir haber yer aldı:

“FETÖ itirafçısı Enes Uludemir, CHP'li Özel’in siyasi kariyerinin 2008'den itibaren örgüt tarafından planlandığını ve "parlatıldığını” ifade etti. Özel’in ABD ziyaretlerinden Manisa’daki belediye başkanlığı adaylığına kadar süreci anlattı.”

Fethullahçı Enes Uludemir'e dayandırılan haberler Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından saatler sonra A Haber ve Sabah'ta da yer aldı. Ek olarak Özel'in adının Bylock yazışmalarında yer aldığı öne sürüldü.

Mutlak butlan kararından bir gün önce, uzun süre sonra ilk açıklamasını yapan Kılıçdaroğlu, bir gün sonra sonucunu alarak partinin “resmi” olarak başına geçmişti.

Bugün de yine AKP basınıyla yapılan eşzamanlı “FETÖ” suçlamaları, haberdar olunan yeni bir operasyonun sinyali olarak yorumlandı.