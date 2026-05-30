Özel, Güvenpark'ta halkla bayramlaştı, Anıtkabir'e yürüdü: 'Erdoğan mazbatasız genel başkan istiyor'

Algoritmaya müdahale edin: Tek bir işlemle soL Haber’i Google’da ‘tercih edilen kaynak’ olarak seçin, aramalarınızda soL öne çıksın.

CHP lideri Özgür Özel'in çağrısıyla binlerce yurttaş Güvenpark’taki CHP Ankara İl Başkanlığı önüne bayramlaşma buluşmasına çağrı yapmıştı.

Güvenpark ve çevresinde binlerce kişi toplandı, İl Başkanlığı binasına ise Özgür Özel'in posteri asıldı.

Yurttaşlar sık sık "Hain Kemal", "Özgür Türkiye, özgür gelecek" sloganı attı. "Susma, sessiz kalma, faşizm sesten korkar", "Sarayın sofrasında soytarı olacağına halkın sofrasında kahraman ol", "Adalet susarsa millet konuşur", "Sarayların adalet dağıttığı nerede görülmüştür" yazılı dövizler taşındı.

ANKA'nın haberine göre, mitingin yapılacağı Güvenpark'ta çok sayıda polis ekibi ve TOMA görüntülendi.

Özgür Özel, "Kötücül bir akıl CHP'nin iktidar umuduna, Türkiye'de seçimle iktidarı değiştirme umuduna yani Cumhuriyet'in en büyük kazanımı sandığa müdahale etmekte, Türkiye'nin birinci partisi CHP'nin başına seçilen genel başkanı değiştirip atama yapmaya kalkmakta, kayyım getirmektedir" dedi.

"Diplomasız Erdoğan, mazbatasız genel başkan istiyor" ifadelerini kullanan Özel, tüm demokratik sistemin saldırı altında olduğunu vurguladı.

Mitingin ardından Özel binlerce kişiyle Anıtkabir'e yürüdü, girişe konulan barikatları yıkan yurttaşlar CHP çelengini içeri almak istemeyen polise tepki gösterdi.

Fotoğraf: Cumhuriyet

Yavaş: İnsanların umudunu tüketecek bir durumda bulunmaktansa siyaseti dahi bırakacağımı söyledim

Özel'in sesleneceği otobüsün üzerine önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çıktı. Yavaş, "İnsanların umudunu tüketecek bir durumda bulunmaktansa siyaseti dahi bırakacağımı söyledim. İnsanların umudunu yeşertmemiz gerekir, önemli olan bu toplumun geleceğidir" dedi. Yavaş şöyle devam etti:

Farklı geleneklerden gelsek de hepimizin ortak sorumluluğu hukuku savunmak, demokratik kurumları korumak ve millet iradesine sahip çıkmaktır. Türkiye'nin ihtiyacı parçalanmış bir muhalefet değil, birbirinin hakkına saygı duyan, ortak değerlerde buluşabilen bütünleşik bir demokrasi anlayışıdır. CHP en kısa zamanda yeniden kurultaya gitmelidir.

Fotoğraf: Dicle Sezen Öz/Evrensel

Özel: İktidar diye haykırmanın günüdür

Mansur Yavaş'ın ardından CHP lideri Özgür Özel konuştu.

Özel, "Bugün umut sözlerini yükseltme günüdür, iktidar diye haykırmanın günüdür" dedi. Şunları söyledi:

Kötücül bir akıl CHP'nin iktidar umuduna, Türkiye'de seçimle iktidarı değiştirme umuduna yani Cumhuriyet'in en büyük kazanımı sandığa müdahale etmekte, Türkiye'nin birinci partisi CHP'nin başına seçilen genel başkanı değiştirip atama yapmaya kalkmakta, kayyım getirmektedir. Keşke birilerinin söylediği gibi bu mesele CHP'nin parti içi tartışması olsa. Bu mesele CHP'nin iç meselesi değildir. Özel-Kılıçdaroğlu meselesi değil, Recep Tayyip Erdoğan'la milletin meselesidir. Bugün daha iyi bir ses sistemimiz yok, bir telsiz mikrofonumuz yok, binamız yok, paramız yok ama başkalarında olmayan bir şey var; siz varsınız!

'Tüm demokratik sistem saldırı altında'

"Biz AKP'yi kurulduğundan beri ilk kez yenen kadrolarız. Biz atanmış değil, seçilmiş CHP'yiz" diyen Özel'in sözleri sık sık "Kurultay" ve "Hain Kemal" sloganlarıyla kesildi. Özel sözlerine şöyle devam etti:

AK Parti asla demokratik bir seçimi bundan sonra asla kazanamayacağını, bu aziz milletin onları istemediğini biliyor. Bu yüzden Türk milletinin iradesine karşı savaş açmış olanlar AK Parti'nin kara düzenini savunanlardır. Geçen sene 19 Mart günü 15 buçuk milyon kişinin oy verdiği, 25 milyon kişinin imza verdiği cumhurbaşkanı adayımız gözaltına alınıp tutuklandığında, buna bir darbe demiştim ve bir yıldır hep birlikte 19 Mart darbesine direndik, direnmeye devam ediyoruz. Herkes bilsin ki, saldırı altında olan CHP değildir, milletin iktidarı değiştirme kararıdır. Tüm demokratik sistem saldırı altındadır. İktidarı değiştirmek isteyen tüm siyasi partiler, onların seçmenleri saldırı altındadır. İşte bu yüzden bu meseleyi CHP meselesi görmeyen ve atanma siyasetine direnip dayanışma gösteren tüm siyasi partiler tarihin en doğru yerinde durmaktadırlar.

'Diplomasız Erdoğan, mazbatasız genel başkan istiyor'

Özgür Özel konuştuğu sırada elektrik kesildi. Özel, "Beklediğimiz oldu, elektriği kesti ama sesimizi kesemeyecekler" dedi. Özel şu ifadeleri kullandı:

Diplomasız Erdoğan, mazbatasız genel başkan istemektedir. Buna izin vermeyeceğiz. Türkiye siyasi tarihine bir kara leke olarak kazınan butlan kararı kimseye genel başkanlık meşruiyeti vermez. Yargının butlan kararıyla CHP'ye mazbatasız bir genel başkan olmaz, yakışmaz, oturamaz. Bir kez daha söylüyorum, gerçekten bu ülkeyi seven, iktidarı değiştirme umuduna gönül veren hiç kimsenin bir gün dahi partinin kurultayını geciktirmeye hakkı yoktur. Derhal kurultay yapılmalıdır.

TGRT'ye teşekküre tepki: 'Bu sözü söyleyen nasıl CHP'li olabilir?'

Özel, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın TGRT'ye ve Fatih Atik'e teşekkürüne de tepki gösterdi.

"Bu partinin milletvekili olan birisi TGRT'ye diyor ki: 'Bütün süreç boyunca katkılarınız unutulamaz' Bu sözü söyleyen nasıl Cumhuriyet Halk Partili olabilir? Geçen sene ön seçimde sandık başına ben de gittim, genel başkanımız da gitti, Mansur başkan da gitti. O gün TGRT hırsızlara sahip çıkıyor musunuz? diyordu. Mansur Yavaş bizimle birlikte. Mansur Başkan bugüne kadar ne yaptı, ne adım attı, ne açıklama yaptıysa bilgim dahilindedir. Bundan sonra da ne yapacaksa birlikte yapacağız" şeklinde konuştu.

Anıtkabir'e yürüme çağrısı

Güvenpark'ta binlerce kişiye seslenen Özgür Özel, "Beni seven, partisini, ülkesini seven arkamdan gelsin" diyerek sözlerini tamamladı, Anıtkabir'e yürüme çağrısı yaptı.

Özel'in otobüsün üzerinden inmesinin ardından Güvenpark'tan Anıtkabir'e yürüyüş başladı.

'Bu partide sandık ortadan kalkarsa, Türkiye'de de sandık ortadan kalkar'

Özel yürüyüş sırasında da konuşmaya devam etti:

Ülkeye sandığı getiren partiye, genel başkanları için yarış olabilen tek partiye Saray darbesi yapıldı. Bu partide sandık ortadan kalkarsa, Türkiye'de de sandık ortadan kalkar. Bu sandığa sahip çıkmak CHP meselesi değil, milletin meselesidir. Bugün biz bu partiyi bugünkünden çok daha zor şartlarda kuran birisine, bu partinin kurucusuna yürüyoruz çünkü 'para yok' diyenlere 'bulunur', 'ordu yok' diyenlere 'kurulur' demişti. Parayı buldu, orduyu kurdu, Türkiye'yi kurtardı, Cumhuriyet'i ve partimizi kurdu, ülkemizi bugünlere getirdi. Birileri binayı, parayı, araçları ele geçirip yürüyüşümüzü durduracağını sanıyor. Bugün bu meydana gelenlere tarihin doğru yerinde durun demedik, tarih yazın dedik. Tarih yazıyorlar. Anıtkabir'e yürüyoruz, bu bir iktidar yürüyüşüdür.

Binlerce kişi Anıtkabir'e yürüdü, barikatlar yıkıldı

Anıtkabir'e girişte kurulan barikatları yıkan binlerce kişi, polisin uyarılarına kulak asmadan içeri girdi. Arama yapılamadı.

CHP çelengini içeri sokmak istemeyen polise tepki gösterildi.

Çevik kuvvet yoğunluk gerekçesiyle Anıtkabir'e girişi kapattı. Edinilen bilgiye göre yurttaşlar parça parça içeri alındı.

'FETÖ artıkları' sözlerine yanıt: 'TGRT’nin ona attığı iftiraları sahipleniyor'

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ ajanı" ifadelerine "Kemal Bey bu sözleri hazır bir metinden kullanıyor. Bunlar TGRT'nin geçmişte Kemal Bey'e attığı iftiralardı. Kemal Bey'i 'FETÖ artıklarıyla' çalışmakla suçlarlardı, bazı danışmanlarını söyleyerek. Şimdi metin değişmemiş, ama Kemal Bey dönüp TGRT'nin, A Haber'in iftiralarını şimdi kendisi sahipleniyor. " diye yanıt verdi.

Medyascope'a konuşan Özel, şöyle dedi: