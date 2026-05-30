Okuyan'dan 'iki CHP' açıklaması: Kirletilmiş düzlemde seçenek yaratılamaz, direnç oluşturma sorumluluğu bir kenara konulamaz

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada CHP içinde yaşanan son gelişmeleri ve iktidarın muhalefeti şekillendirme girişimlerini masaya yatırdı.

Okuyan, CHP’deki mevcut yapının artık net bir biçimde ikiye bölündüğünü belirterek, taraflar arasındaki ayrışmanın derinliğine dikkat çekti.

Bu durumun tam da iktidarın arzuladığı bir tabloyu ortaya çıkardığını belirten Okuyan, şu değerlendirmede bulundu:

Bugünden itibaren artık iki parti var. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşılıklı tavizlerle anlaşacakları beklentisi büyük olasılıkla gerçekleşmeyecek. Ancak bu iki partinin birbirinden ayrışması kolay olmayacak. Tam da AKP’nin istediği gibi, birlikte yürüyemeyen ama ayrılmaları zahmetli ve zaman gerektiren iki parti CHP.

Kılıçdaroğlu’nun hamlelerinin CHP tabanında karşılık bulmasının zor olduğunu kaydeden Okuyan, bugün Ankara'da ortaya çıkan tabloyu örnek gösterdi:

İnsanlar hayata küser, içe kapanır, başka arayışlara girenler olur ama Kılıçdaroğlu’nun peşinden gitmez. Geniş bir kesim ise kulaklarını ve gözlerini tıkayarak Özgür Özel’in arkasında durmaya devam eder. Seferber edilen bütün kaynaklara ve şişirme girişimlerine rağmen Kılıçdaroğlu’nun bugün Genel Merkez binası önünde gerçekleştirdiği mitingin sönük geçmesi bunun kanıtıdır.

İktidarın baskı ve müdahalelerinin, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisinin öncülüğünde toplumsal bir harekete dönüşüp dönüşmeyeceği sorusunu yanıtlayan Okuyan, Türkiye solunun bu konudaki yaklaşımına eleştiriler getirdi. Solun geniş bir kesiminin bu Özel ve İmamoğlu'na kefil olduğunu söyleyen Okuyan, "Bugün hemen her açıdan inandırıcılığı zayıflamış iktidarla mücadeleyi 'geniş kesimlerin tercihi bu' gerekçesiyle devrimci değerlere karşıt bir çizgiye yerleştirmek, şu yolsuzluk vb. iddiaların tamamı düzmece ve iftira olsa bile büyük, çok büyük bir yanlış" dedi.

Siyaset alanının iktidar tarafından dizayn edilmesine karşı durmak ile düzen siyasetinin içinde güç biriktirmeye çalışmanın tamamen farklı olgular olduğunu vurgulayan TKP Genel Sekreteri, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

İktidarın siyaset alanını ve başka partileri tasarlama girişimlerine karşı durmak ile sermaye egemenliğinin talan ve aşırı sömürü mekanizmalarının iyice çürüttüğü düzen siyasetine yerleşip burada güç toplamaya çalışmak arasında büyük bir fark var. Bugün İmamoğlu-Özel ikilisinin arkasında duran toplumsal kesimlerin yeni gelişmelerin yaratacağı travmaları atlatması ve henüz bu olup bitenlere ilgisiz ancak yoksulluk nedeniyle arayışta olan geniş kesimlerin güvenebileceği bir seçeneğin yaratılması bu kirletilmiş düzlemin içinde mümkün değildir. Dahası, bu yaklaşım, halkın karşı karşıya olduğu yaşamsal sorunlar ve bu sorunların kaynaklarıyla ilgili tutum alarak iktidarın karşısında bir direnç ve seçenek yaratma sorumluluğunun en olmadık zamanda bir kenara konması anlamına gelecektir. Oysa bu kadar 'umutsuz' ve 'çaresiz' olmak için bir neden bulunmamaktadır.

Açıklamanın tamamını aşağıdaki bağlantıdan okuyabilirsiniz:

Bugünden itibaren artık iki parti var. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşılıklı tavizlerle anlaşacakları beklentisi büyük olasılıkla gerçekleşmeyecek. Ancak bu iki partinin birbirinden ayrışması kolay olmayacak. Tam da AKP’nin istediği gibi, birlikte yürüyemeyen ama… — Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) May 30, 2026

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