Özgür Özel Newsweek’e açıkça yazdı: ‘Yürüttüğümüz mücadele NATO’nun güvenliğini de şekillendirecek’

Özgür Özel mahkemenin CHP kurultayına yönelik “mutlak butlan” kararı sonrası yaşananlara ilişkin Amerikan haftalık haber dergisi Newsweek için kaleme aldığı yazıda Türkiye'nin içinde bulunduğu krizin sınırlarının ötesinde sonuçları olabilecek bir "güvenlik krizi"ne evrildiğini savundu.

Buna karşı yürüttükleri mücadelenin açıkça NATO'nun güvenliği için olduğunu ifade eden Özel, Türkiye'de milyonların bu düzene karşı hoşnutsuzluğunun patlamasına bir "tehlike" olarak işaret etti.

“Türkiye’nin demokrasi krizi sınırlarımızın çok ötesinde sonuçları olabilecek bir güvenlik krizine evriliyor” diye yazan Özel "Yürüttüğümüz demokratik mücadele yalnızca Türkiye’nin demokratik geleceğini ve dünyanın stratejik açıdan en önemli ülkelerinden birinin istikrarını belirlemeyecek. Aynı zamanda bölgemizin, Avrupa’nın ve NATO’nun güvenliğini de şekillendirecek” ifadelerini kullandı.

‘Türkiye siyasi olarak istikrarsız hale gelemeyecek stratejik öneme sahip’

Özel Newsweek dergisi için kaleme aldığı makalesinde özetle şunları kaydetti:

Türkiye'nin demokratik krizi çok daha büyük bir şeye dönüştü. Artık sınırlarımızın çok ötesinde etkileri olan bir güvenlik krizine dönüşüyor. Bugün Türkiye'de yaşananlar sadece demokrasiyi önemseyenleri değil, aynı zamanda Avrupa'nın, NATO'nun, Karadeniz bölgesinin, Doğu Akdeniz'in ve Orta Doğu'nun uzun vadeli istikrarını önemseyenleri de endişelendirmelidir.

Sebep basit: Türkiye, siyasi olarak istikrarsız hale gelemeyecek kadar stratejik öneme sahip. Türkiye şu anda derin bir siyasi ve ekonomik çözülmeyle karşı karşıya: Devlet aygıtının büyük bir bölümünü ele geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümeti, toplum ekonomik zorluklara, sosyal hayal kırıklığına, kamu kurumlarına olan güven kaybına ve geleceğe olan güvensizliğe daha da batarken, son anlamlı demokratik alternatifi ortadan kaldırmaya çalışıyor.”

'Erdoğan'ın siyasi düzeni için uyum sağlamaya istekli figürlerin işbirliğiyle'

Mahkemenin son olarak CHP kurultayı için verdiği “mutlak butlan” kararıyla “olağanüstü doktrini” uyguladığını belirten Özel şu ifadeleri kullandı:

Temelde, Türkiye'nin en büyük muhalefet partisini yargı kontrolü altına almayı amaçlıyorlar. Erdoğan'ın Türkiye'nin siyasi düzeni için hazırladığı ana plana uyum sağlamaya istekli figürlerin açık işbirliğiyle… Bu sisteme ne ad verilirse verilsin - tek parti rejimi veya tek adam yönetimi - yönetim mantığı aynıdır: anlamlı herhangi bir rakibi ortadan kaldırmak ve gerçek muhalefeti güdümlü ve uyumlu bir muhalefetle değiştirmek.

Özel’den ‘derin istikrarsızlık’ uyarısı: ’Siyasi hoşnutsuzluk patlayabilir’

Demokrasi, vatandaşların hükümetlerini barışçıl yollarla değiştirebilecekleri güvenilir yolları korumakla ilgilidir. Bu yollar ortadan kalktığında, siyasi hoşnutsuzluk onlarla birlikte yok olmaz. Yüzeyin altında birikir ve sonunda patlar. Eğer Erdoğan anlamlı bir muhalefeti tasfiye etmeyi başarırsa, modern tarihte ilk kez Türkiye, derin bir toplumsal hoşnutsuzlukla, ciddi bir meşruiyet kriziyle ve vatandaşların bariz bir şekilde siyasi değişim talep edebileceği hiçbir anlamlı kurumsal mekanizmanın kalmadığı bir durumla karşı karşıya kalacaktır. Bu sadece bir otoriter konsolidasyon senaryosu değildir. Bu, derin bir istikrarsızlık senaryosudur.”

Sovyetler Birliği örneği üzerinden 'istikrarsızlık' mesajı

Yazısında "tarihin verdiği dersler"e değinen Özel, Sovyetler Birliği örneği üzerinden “istikrarsızlık” mesajı da verdi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

Tarih tutarlı bir ders verir: Siyasi sistemler alternatifler ortadan kalktığında istikrarlı hale gelmez, vatandaşlar barışçıl değişimin hala mümkün olduğuna inandığında istikrarlı olur. Sovyetler Birliği, Şah İran'ı, Doğu Bloğu ve Arap dünyasının büyük bir kısmı Soğuk Savaş boyunca istikrarlı görünüyordu — ta ki aniden öyle olmadıkları anlaşılana kadar. Sistemler genellikle tam da en sarsılmaz göründükleri anlarda en kırılgan olanlardır.”

“Karadeniz’in bekçisi, NATO’nun ikinci büyük askeri gücü” olarak nitelediği Türkiye’nin bölgesel rolüne değinen Özel şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin stratejik önemi bu tehlikeyi özellikle yakıcı hale getirmektedir: Karadeniz'in bekçisi, NATO'nun ikinci büyük askeri gücü ve Avrupa, Avrasya, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'in kavşak noktası olarak göç, enerji ve bölgesel güvenlikteki rolü, demokratik bir çöküşün sınırları içinde kalmayacağı anlamına gelir. Tarih ayrıca, iç istikrarsızlık ve azalan meşruiyetle karşı karşıya kalan hükümetlerin krizlerini genellikle dışsallaştırdıklarını da göstermektedir. Dış politika çatışmaları, askerileştirilmiş söylemler ve jeopolitik maceracılık, artık sağlayamadıkları demokratik rızanın ve ekonomik başarının ikamesi haline gelir. Bu tür koşullar altında, dış politika krizleri ulusal beka meseleleri olarak çerçevelenir.”

'Türkiye'nin AB üyesi olabileceğine yürekten inanıyorum'

Özel Avrupa’nın savaş makinesine Türkiye’nin eklemlenmesine de desteğini şu sözlerle ifade etti:

Türkiye'nin ana muhalefet partisinin lideri olarak, Avrupa'nın yeni bir güvenlik mimarisi inşa ettiği bir dönemde, ülkemizin Avrupa'nın en değerli ortaklarından biri ve nihayetinde Avrupa Birliği'nin tam bir üyesi olabileceğine yürekten inanıyorum. Ancak sürdürülebilir ortaklıklar demokratik meşruiyet gerektirir. Bir ülke, iç istikrarı besleyen demokratik temelleri eş zamanlı olarak ortadan kaldırırken, aynı zamanda sonsuza dek bölgesel istikrarın bir sütunu olarak hizmet edemez.”

'Türkiye, NATO tarihinde görülmemiş bir şeye dönüşebilir, bu derin bir güvenlik krizi olur'

Özel Türkiye’de milyonların siyasi ve ekonomik düzenden memnuniyetsizliğinin “derin bir güvenlik sorunu” haline geleceğini öne sürdüğü yazısında şu ifadeleri kullandı:

Mevcut eğilimler devam ederse Türkiye, NATO tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şeye dönüşme riskiyle karşı karşıya kalacaktır: Milyonlarca vatandaşı, değiştirmek için hiçbir barışçıl demokratik araca sahip olmadıkları bir siyasi ve ekonomik düzenden giderek daha fazla memnuniyetsiz hale gelirken, artık bir demokrasi olarak işlemeyen ama stratejik olarak vazgeçilmez olan bir üye. Bu sadece bir iç kriz olmaz. Bu, derin bir güvenlik sorunu olur.”

Özel mücadelelerinin NATO’nun güvenliği için olduğunu şu sözlerle ifade etti: