AKP’den CHP’ye kayyım için yeni hamle: Böcek ve Yalım’ın ifadelerinin gönderildiği mahkeme neden önemli?

AKP’nin CHP’ye yönelik son hamlelerinde kullandığı taktiği bugün soL’da ayrıntısıyla işlemiştik.

Bu hamlenin arkasından Muhittin Böcek ve Özkan Yalım “saf değiştirmiş” ve etkin pişmanlıktan yararlanıp “itirafçı” olmuştu.

Birbirini tamamlayan bu sürecin ardından AKP’nin CHP’ye yönelik yol haritası da bir kez daha netlemiş oldu.

Uzun süredir CHP’yi İBB operasyonları vesilesiyle bir yargı sopasına mahkum eden AKP, Böcek ve Yalım hamleleriyle ise doğrudan Özgür Özel’i ve Özel’e en yakın kadroları hedef aldı.

Muhittin Böcek’in ve Özkan Yalım’ın ifadeleri sonrası Veli Ağbaba “rüşvete aracılık eden isim” ilan edildi, Özel ise kurultaya müdahale için para toplayan isim olmakla suçlandı.

Bu süreçte Özel’in yakın arkadaşı Demirhan Gözaçan da gözaltına alınırken, tüm bu adımların ardından gelen son haber niyeti de açık şekilde ortaya koydu.

Buna göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın “etkin pişmanlık” kapsamında verdiği ek ifadeleri Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’ne gönderdi.

Yine Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık ifadelerinin de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderildiği yandaş basın tarafından dile getirildi.

Bu kapsamda Muhittin Böcek’in ifadelerinin de yine aynı mahkemeye gönderilmesi bekleniyor.

Peki, bu ne anlama geliyor ve neden önemli?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’ye yönelik mutlak butlan dava dosyasının önünde bulunduğu mahkeme.

Yani AKP son hamlelerle birlikte mahkemenin önüne CHP’ye kayyım atanması için yeni dosyalar ve ifadeler koyuyor.

Sonuç olarak AKP büyük bir hukuksuzlukla CHP’ye kayyım atamanın altyapısını en ince ayrıntısına kadar işlemiş durumda.

Daha önce dile getirdiğimiz üzere, bu adımın atılıp atılamayacağını sadece AKP’nin kararı belirlemeyecek. Burada önemli etkenlerden biri, toplumsal dirençten duyulan çekincenin boyutu olacak.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.