Eski CHP’li Sevigen’den Kılıçdaroğlu çıkışı: 'Diktatör olacağını kestiremedik'

Eski Devlet Bakanı ve CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, iktidara yakın Sabah gazetesine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiye katılma süreci ile ilgili açıklamalar yaptı. Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun partiyi bırakması gerektiğini söyledi.

Sevigen, Kılıçdaroğlu’nu partiye kendisinin kaydettiğini söyledi ve süreci şöyle anlattı:

“Kemal Bey SSK'dan emekli olduktan sonra siyasete girmeyi çok istiyordu. DSP'ye gitti, Rahşan Hanım Kemal Bey'i kabul etmedi. DYP'ye gitti, orası da olmadı. Deniz Baykal, 'Bu işlere Mehmet Sevigen bakıyor' diyerek bana yönlendirdi. Bana geldiler, partiye kaydını yaptık.“

Türkiye'nin önemli bir döneminde ülke siyasetinde belirleyici bir role sahip olan Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu’na yönelik, “Diktatör olacağını kestiremedik. Öyle bir havası yoktu. Sessiz, sakin, korkak bir adamdı” gibi ifadelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nu o dönem partide önemli görevlere getirerek en büyük hatayı yaptıklarını söyleyen Sevigen, “Kemal Bey maalesef böyle biri. Kendisinde vefa göremezsiniz. O dönem en büyük hatamız, kendisini parti yönetimine almak oldu” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun bir an önce genel başkanlık görevinden ayrılması gerektiği görüşünü savunan Sevigen, “Hem kendine hem ailesine hem de partiye zarar veriyor. Bu inadın, bu ısrarın amacı nedir, ben anlayamıyorum. Ancak yine de mevcut delege yapısı ile yeniden genel başkan seçilecek gibi gözüküyor. Partim adına gerçekten üzülüyorum” dedi.

Sevigen, Deniz Baykal'a yakınlığıyla bilinen bir isimdi. Baykal döneminde CHP'nin en etkili isimlerinden biriyken, 2010 yılında parti yönetiminin değişmesi sonrasında partideki etkisi azaldı, 2021 yılı sonunda ihraç edildi.