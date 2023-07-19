İmamoğlu ve CHP’li kurmayların toplantı kaydı sızdırıldı

CHP'de genel başkanlık yarışına girebileceği kaydedilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'li kurmayların zoom üzerinden yaptığı toplantının yaklaşık 15 dakikalık kısmı YouTube üzerinden yayınlandı.

Bugün geç saatlerde Youtube’a sızdırılan ‘İŞTE YÜZYILIN İHANETİ! KILIÇDAROĞLU’NA TARİHİ İHANET!’ başlıklı videoda İmamoğlu ile Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Gökhan Günaydın gibi isimler yer alıyor.

Video, ‘Değişim Gerçeği‘ isimli bir Youtube kanalından paylaşıldı. Kanalın kuruluş tarihi 18 Temmuz 2023 olarak gözüküyor.

Videonun bilgi kısmında söz konusu ekibin İmamoğlu’nun ‘A takımı’ olduğu yazılırken toplantıda olmayan veya paylaşılan kesitte görülmeyen bazı isimler de sıralanmış:

“Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Özgür Özel, Gökhan Günaydın, Onursal Adığüzel, Selin Sayek Böke, Veli Ağbaba, Engin Altay, Engin Özkoç, Hakkı Süha Okay, Veysi-Hakan Uyanık, Pınar Uzun, Gökan Zeybek, Sevgi Kılıç.”

Yayınlanan kayda göre toplantıda yer alan kişiler Parti Meclisi'ni (PM) toplantıya çağırmak için bazı üyelerin imzalayacağı bir metin hakkında konuşuyor. Toplantıyı yöneten CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, söz konusu metnin Bülent Tezcan tarafından kaleme alındığını söylüyor.

Toplantıda Tezcan tarafından yazılan dilekçenin kimler tarafından imzalanacağı, ne zaman genel merkeze verileceği ve basına nasıl duyurulacağı gibi konular da konuşuluyor. CHP'li yöneticiler, başka üst düzey isimlerden de bahsederek kampanyaya katılacaklarını ifade ediyor.

Videoda yer alan CHP'lilerden ilk yorum

İsmail Saymaz'ın Sözcü TV'de aktardığına göre Gökhan Günaydın, gayrimeşru bir toplantı yapmadıklarını belirterek, "PM üyeleri olarak görevden alınan il ve ilçe başkanları hakkında konuştuk. Parti tüzüğüne göre hareket ediyoruz. Zaten gizli toplantı yapsaydık dilekçeyi basına duyurmaktan bahsetmezdik. Bunun neresi paralel?" diye konuştu.

İsmail Saymaz, "Gördüğüm kadarıyla bu, İmamoğlu ve yakın değişim ekibinin toplantısı" yorumuna Günaydın'ın, "Bunda ne mahsur var" diye yanıt verdiğini ve CHP’de tartışmanın artık kaset savaşları noktasına gelmesini üzücü bulduğunu söylediğini aktardı.

Saymaz, Engin Altay'ın ise kendisine "Konumuz il ve ilçe başkanlarının görevden alınmasıydı" açıklamasını yaptığını ifade etti. Engin Altay Gazete Duvar'a yaptığı değerlendirmede de "Bu tür toplantılar sürekli yapılıyor, normal. Bir şey olmaz. Sızması enteresan" ifadesini kullandı.

İsmail Saymaz, 23 Temmuz'da yapılması beklenen PM toplantısının gergin geçeceği yorumunda bulundu.