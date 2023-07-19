Ümit Özdağ: Kemal Bey attığı imzayı inkâr edecek insan değildir

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçimden önce iki bakanlık ve MİT Başkanlığı talebinde bulunduğunu iddia ettiği CHP'den yalanlama gelmesinin ardından, "Ben bu gece bunun kapanacağını düşünüyorum. Kemal Bey attığı imzayı inkâr edecek insan değildir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda desteklediği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları gizli anlaşmada, İçişleri Bakanlığı, iki bakanlık ve MİT'i alacaklarını söyleyen Özdağ, "İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlık yazılı ama MİT konusunda sözlü olarak konuşuldu. Eğer 28'nde seçimi kazansaydı ben İçişleri Bakanıydım. İki arkadaşım bakandı. Kemal Bey imzaladığını inkâr eder mi? Diğer iki bakanlık için Kemal Bey'le konuştuk, bir karar vermediğimiz için o bakanlıkları açıklarsam doğru olmaz" dedi.

Habertürk'ten Eren Eğilmez'e açıklamalarda bulunan Özdağ, özetle şu ifadeleri kullandı:

“Görüşmelerle ilgili tutanak düzenlemedik; sadece protokol var. Bir de üzerinde çalıştığımız protokol var. Kemal Bey ve benim el yazısıyla değiştirmeler yaptığı tutanak var. O duruyor. Sonra onlar temize çekildi imzaladık. Ben bu gece bunun kapanacağını düşünüyorum. Kemal Bey attığı imzayı inkâr edecek insan değildir."