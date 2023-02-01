Kadıköy Belediyesi'nin spor salonu projesinde 4 yıldır çivi çakılmıyor

İstanbul Kadıköy Belediyesi'nde 2017 yılında başlatılan ve 2019'da yapımının bitmesi öngörülen Acıbadem Kapalı Spor Salonu'nun akıbeti merak konusu oldu.

Kadıköy halkının ihbarı üzerine konuyu gündeme alan Kadıköy Kent Suçları Takip Ağı, söz konusu projenin yer aldığı alandaki son durumu soL'a bildirdi.

Alınan bilgiye göre, proje kapsamındaki inşaat faaliyetleri, mütteahhitin iş bırakması üzerine 4 yıl önce durdu.

Proje 6 yıl önce başlatıldı

Projenin yer aldığı arsa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) AKP yönetiminde olduğu dönemde, İBB meclisinden geçirilerek spor kompleksi projesine dönüştürülmüştü. Arsa, Acıbadem mahallesinde Tepe Nautilus AVM'nin hemen yanında yer alıyor.

Acıbadem Kapalı Spor Salonu projesinin yer aldığı arsa

Sözleşme bedelinin 28 milyon 700 bin TL olduğu projeye 5 Temmuz 2017'de imza atıldı, 10 Temmuz 2017'de arsa, proje kapsamında Kadıköy Belediyesi'ne teslim edildi.

Proje bitim tarihinin süre uzatımıyla birlikte 10 Nisan 2019'da olması öngörülüyordu. Proje için şu ana kadar 10 milyon 504 bin 200 TL ödendi. Bu, sözleşme bedelinin yaklaşık yüzde 37'sine tekabül ediyor.

Projeye ilişkin hazırlanan görseller

İnşaat yalnızca birinci kat seviyesine kadar çıktı

Toplam inşaat alanının 7 bin 222 metre kare olduğu spor kompleksi, 5 katlı olmak üzere planlanmıştı.

Ancak 4 yıl önce duran inşaatın mevcut durumuna göre, şu ana kadar yalnızca bodrum kat seviyesinde havuz taban betonu döküldü ve birinci kat seviyesine kadar merdiven boşluğu tamamlandı.

İnşaatın son hali

İlgili müdürlüklere ulaşılamıyor

Konuya dair bilgi almak için ulaştığımız Kadıköy Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü, inşaattaki son duruma dair Yapı Kontrol Müdürlüğü ve İmar Şehircilik Müdürlüğü'nden bilgi alınabileceğini aktarırken, ilgili müdürlüklere ulaşılamıyor.