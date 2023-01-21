Kadıköylüler Söğütlüçeşme'de AVM projesine hayır dedi

Söğütlüçeşme'de AKFEN Holding iştiraki Fıratcan İnşaat tarafından yapılacak AVM projesini protesto etmek için Kadıköy Kent İnisiyatifi, holdingin şantiye girişinde basın açıklaması yaptı.

Kadıköylüler, şantiye girişinden Marmara'ya yürüdü.

Kadıköy Kent İnisiyatifi adına konuşan Cihan Uyanık, "Burası Kadıköy'e ve İstanbul'a işlenen bir suç merkezi. Biz bu proje Kadıköy'ü yaşanamaz kılacak. Burada can güvenliği yok. Yapacakları 108 dükkanla milyarları bulacak rant için bunu yapıyorlar" dedi.

Yürüyüş öncesi polis Kadıköylülerin pankart açmasını engellemeye çalıştı.

Kadıköy Kent İnisiyatifi adına basın açıklamasını okuyan Gülsün Gökalp, "Kadıköylünün yeşil alanına, ağaçlarına, oksijenine, toprağına, buradan geçen insanların sağlığına, can güvenliğine, ulaşım haklarına ve temel ihtiyaçlarına, bölge esnafının geleceğine, olası felaketlerde Kadıköy’de yaşayan ya da burayı ulaşım uğrağı olarak kullanan kişilerin can güvenliğine dönük bir tehdit anlamına gelen vahşi bir rant projesiyle karşı karşıyayız" dedi.

Projenin Kadıköy'ü işgal ettiğini ve işgalin büyüyerek kaldırımlara da yayıldığını kaydeden Gökalp şöyle devam etti:

"Gerekliliği tartışmalı ve rant kaygılarının öncelikli olduğu aşikâr olan, bunu saklamaya ve yalanlarla örtmeye çalışan yangından mal kaçırırcasına bir an önce inşası bitirilmeye çalışılan ve bu nedenle de kamusal gereklilikleri ve insan hayatını yok sayan bu projenin sahipleri arsızlıkta sınır tanımıyor."

Öte yandan projede inşaat izni başlamadan ağaçların kesilmeye başlandığını ve İBB ile Kadıköy Belediyesi başkanlarının çaresiz bırakıldığını söyleyen Gökalp, "Bu 'insana düşman' projenin, viyadük bahane edilerek 108 dükkan için yapıldığını biliyoruz. Gereken asgari önlemlerin de alınmadığını da biliyoruz. Güçlendirilme ve bakımdan geçme önlemleri bir yana, bir kez daha burada 35 metre derinliğe viyadük ayaklarının dikildiğini ve halihazırda kullanılan viyadüğün daha da büyük bir tehlike arz etmeye başladığını hatırlamak zorundayız" dedi.

Açıklama şu ifadelerle sonlandı:

"Bu proje Marmaray ve Yüksek Hızlı Tren’in halihazırda kullandığı viyadük için büyük bir tehdit yaratıyor ve bu tehdit olanca güncelliğiyle bu ulaşım araçlarını kullananların canına kastediyor. Birilerinin bu projenin vahşetini ve insan hayatına kasteden bu durumunu fark etmesi için bir facianın yaşanması mı gerekiyor? Biz, facialar yaşanmadan bu vahşet bitsin diye buradayız. Söğütlüçeşme rant için değil kent için olana kadar mücadele edeceğiz."