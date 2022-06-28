Bedri Gencer istedi, soL'un 23 haberine birden sansür kararı geldi!

Elazığ'da 41 yurttaşın hayatını kaybettiği deprem sonrasında "Maazallah, biz de zinayı, livatayı yasallaştırarak, Allah’ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı" demiş, çocuk istismarının önününü açma çağrısı olarak da değerlendiren bu sözleri nedeniyle kamuoyunda büyük tepki çekmişti Bedri Gencer.

Daha önce de katıldığı bir seminerde boşanan kadınların "hafif kadınlar" olduğunu söylemişti aynı isim.

Burada da durmayıp, iktidarın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının ardından "Sonunda toplumun temeli aileyi yıkma peşindeki azgın azınlığın değil,milletin sağduyulu sesi galip geldi Ailenin idam fermanı İstanbul Sözleşmesi yırtıldı. Artık geleceğimize daha ümitli bakabiliriz. Teşekkürler Sayın Erdoğan" demişti.

Bu ismin Çumra Sulh Ceza Hakimliği'ne yaptığı başvuru sonrası, soL'da sürece ve gerici saldırılara ilişkin yer verdiğimiz tam 23 habere birden erişimin engellenmesi kararı alındı.

Kararda soL Haber dışında da çok sayıda haber sitesinde yer alan toplam 126 içeriğe erişim engellendi.

soL'un erişime engellenmesi kararı verilen bazı haberlerinin başlıkları şöyle:

VİDEO | O gençler pedofili profesörüne verdikleri dersi anlattı

TKG'den 'Bedri Gencer' açıklaması: Gericiliğe karşı buradayız, devam edeceğiz!

Öğrenciler kararlı: Bedri Gencer karşıtı yüzlerce dilekçe rektörlüğe teslim edildi

YTÜ'deki pedofili profesörü tarikatlerin sırlarının açığa çıkmasından rahatsız oldu

Yayla Semtevi'nde buluşan kadınlar ‘Emekçiyiz, kadınız, sömürüye boyun eğmiyoruz’ dedi

Gerici ve halen 'profesör'

YTÜ'lü profesörden skandal deprem ve pedofili yorumu

Mahkemenin gerekçesi ne?

Gencer'in milyonların tepkisini çeken sözlerine ve bu sözlere tepkilerin konu edildiği haberlere ilişkin mahkeme tarafından verilen erişim engeli kararının gerekçesi ise şöyle: "Yukarıda belirtilen sayfalarda çıkan içeriklerin talep edenin şahsiyet haklarına zarar verici nitelikte olduğu, bu haliyle talep edenin 5651 sayılı kanunun 9.maddesi kapsamında erişimin engellenmesi yönünde talepte bulunmasının usul ve yasalara uygun olduğu, talebin yeter ve yasal unsurlarının oluşması sebebiyle aşağıdaki şekilde kabule dair karar vermek uygun olduğu, talebin yeter ve yasal unsurlarının oluşması sebebiyle aşağıdaki şekilde kabule dair karar vermek gerekmiştir"