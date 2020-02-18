TKG'den 'Bedri Gencer' açıklaması: Gericiliğe karşı buradayız, devam edeceğiz!

Türkiye Komünist Gençliği, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde protesto ettiği Bedri Gencer'in dersinin kaldırılması sonrası yaptığı açıklamada 'Üniversite yönetimi tarafından atılan bu adım gösteriyor ki, bu adamın ders vermemesi konusunda hemfikiriz. O halde gereği yapılmalı, dersi elinden alındıysa, okuldan da yollanmalıdır' denildi.

Elazığ depreminin ardından yaptığı açıklamalarla büyük tepki toplayan Bedri Gencer’in Yıldız Teknik Üniversitesi’nde lisans öğrencilerine verdiği sosyoloji dersi, TKG'nin protestosu sonrası okul yönetimi tarafından bir başka öğretim görevlisine verildi.

Bu adımın ardından açıklama yapan Türkiye Komünist Gençliği, "Gericiliğe karşı biz buradayız, Bedri Gencer’i yollayana kadar devam edeceğiz!" dedi.

Açıklama şöyle:

GERİCİLİĞE KARŞI BURADAYIZ, DEVAM EDECEĞİZ!

Geçtiğimiz hafta Yıldız Teknik Üniversitesi’nde bir gericinin dersini protesto etmiştik. Ardından yüzlerce arkadaşımız ile birlikte Bedri Gencer’in eğitimci sıfatlarının elinden alınması için dilekçe verdik, vermeye de devam ediyoruz.

Yaptığımız sembolik protesto okul içerisindeki her kademede büyük yankı oluşturdu ve hemen bu hafta başında öğrendik ki; Sosyoloji dersinin öğretim görevlisi değiştirilmiş! Bedri Gencer’in gericilik propagandası yaptığı bir platformu elinden almış olduk. Bir yandan da biliyoruz ki oluşan tepkilerin ardından Bedri Gencer'i dersten uzaklaştıran üniversite yönetimi, okuldan uzaklaştırılmadığı müddetçe kendisini yarın başka derslerde karşımıza çıkarabilir.

Bir dersin elinden alınmış olması YTÜ öğrencileri için her ne kadar olumlu bir gelişme olsa da bununla yetinmeyecek, gericilikle herhangi bir zeminde uzlaşmayacağız!

Üniversite yönetimi tarafından atılan bu adım gösteriyor ki, bu adamın ders vermemesi konusunda hemfikiriz(!) O halde gereği yapılmalıdır. Dersi elinden alındıysa, okuldan da yollanmalıdır.

Hakkında başlatıldığı söylenen soruşturmanın ne aşamada olduğunu açıklamanız gerekmektedir.

Bu talepler karşılanana kadar bizler arkadaşlarımızla yan yana gelmeye, dilekçe vermeye, verdiğimiz dilekçelerin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Gericiliğe karşı biz buradayız, Bedri Gencer’i yollayana kadar devam edeceğiz!