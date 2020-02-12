VİDEO | O gençler pedofili profesörüne verdikleri dersi anlattı

Elazığ depreminin ardından yazdığı twitter mesajı büyük tepki toplamıştı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde sosyoloji profesörü olması tepkileri artırıyordu. Öğrencileri dersini terk ederken hem ona dersini verdi hem de gençlikten umudu kesmişlere. O protestoyu örgütleyen komünist gençlerle konuştuk.

Elazığ depreminin ardından twitter mesajlarına asılıp, ortaya çıkan rezaletleri örtmek, iktidara yönelen tepkileri bastırmak için çabalayanlardan sadece biriydi aslında.

Birinci farkı, bir dizi ihmal, yolsuzluk ve beceriksizliğe bağlı facia tablosunu kadere bağlamakla yetinmeyip, sorumluyu 'dinden uzaklaşanlar' olarak ilan etmesiydi.

İkinci farkı, Allahın gazabına uğramamıza neden olan ve 'gayretullaha dokunmak' olarak nitelediği bu uzaklaşmayı, pedofiliye yasak getirme çabalarıyla belirlemesiydi.

Aynı anda hem küçük yaştaki kız çocuklarının evlendirilmesini din adına savunuyor hem de buna karşı çıkılmasının depremlere neden olduğunu söylüyordu!

Üçüncü fark, aslında onun günahı değildi ama tepkileri çok büyüten de bu farktı. Sosyal medyadaki binlerce yobaz trolden farklı olarak o profesör titrini taşıyordu!

Üstelik, ilahiyat profesörü filan da değil, sosyoloji profesörüydü!

'Bu adam bir de üniversite kürsüsünde ders mi verecek' soruları arasında yine twitter mesajıyla derslerine başladığını duyurdu.

Tepkiler sosyal medyada büyürken, gerçek tokadı üniversite dersliğinde yedi.

Öğrencileri önce onu suçladı ardından dersini terk etti. Görüntüleri hızla yayılan bu eylemin ardından çok sayıda öğrenci de dilekçe vererek pedofili profesörünün dersini bırakmak istediklerini bildirdi.

İşte pedofili profesörüne dersini veren komünist gençlerle yaptığımız söyleşi: