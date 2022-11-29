Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor: Tarafların masaya oturacağı rakamlar belli oldu, son durum ve öneriler neler?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına çok az bir süre kaldı. Komisyon 7-8 veya 9 Aralık’ta toplanacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmaların Aralık ayında başlayacağını duyurmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılımıyla bugün (Salı) yapılması planlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesine ilişkin toplantı 1 Aralık'a ertelendi.

Açlık sınırının 8 bin liraya, yoksulluk sınırının ise 24 bin liraya ulaştığı şu günlerde söz konusu Tespit Komisyonu'nda işçileri temsilen sadece hükümete yakınlığı ile bilinen Türk-İş bulunuyor.

'Asgari ücreti şimdi konuşmanın ne faydası var?'

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret tartışmalarına ilişkin geçtiğimiz günlerde "Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının 5 ay öncesinden asgari ücretin tartışılmasından rahatsız olduğunu" kendisinin bu yüzden hiç konuşmadığını söyledi.

Atalay şunları kaydetmişti:

"6 ay kala, 5 ay kala asgari ücret konuşulur mu? Umut mu satacağız? Emek mi satacağız? 5 ay kala herkes konuşuyor, yetkili yetkisiz. Konuşmanın ne faydası var? Konuşunca ne oluyor biliyor musunuz? Zalim işverenler, satıcılar, üreticiler var. Asgari ücret lafı çıktığı zaman zam yapmaya devam ediyorlar. İktidar muhalefet fark etmez, asgari ücret konuşulduğu zaman yumurtaya, peynire, ete, süte zam devam ediyor. Ağzımı açmıyorum. Asgari ücreti, görüşmeler başladığı zaman çıkıp konuşurum. Şimdi niye konuşayım?"

Dengeli asgari ücret

Komisyonda patronları temsil edecek Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, hem işçi hem patronları gözetecek “dengeli asgari ücret” çağrısı yaptı.

Akkol “Biz yine elimizi taşın altına koyacağız. Yine üçlü imza ile bu süreci sonuçlandırmak istiyoruz. İşçilerimizin, işçi sendikalarımızın, işçi konfederasyonlarının memnun olmadığı, işletmelerimizde huzursuzluğun olduğu bir durumu arzu etmiyoruz. Bununla birlikte işverenlerin ağır maliyetler altında ezildiği bir durumu da istemiyoruz. Dengeli bir asgari ücret konusunda yine hem işçi konfederasyonlarımızla hem devletimizle çalışmaya gayret göstereceğiz" şeklinde konuştu.

'Refah payı olan bir asgari ücret artışı olabilir'

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan 2023 yılı asgari ücret tutarına ilişkin "Enflasyonun üzerinde, refah payı olan bir asgari ücret artışı olabilir. İşveren çalışanını enflasyona karşı korumak zorunda" ifadelerini kullandı.

Ucuz iş gücü stratejinin uygulanması hakkında değerlendirmede bulunan Turan, "Düşük TL ve ucuz iş gücü ile Türkiye’nin rekabet gücünün sürdürülebilir olabileceğini düşünmüyorum. Bu, 50 yıl önce Uzak Doğu’nun stratejisiydi. Rekabetçi kur ucuz, iş gücüyle ihracatı büyütmek. Bunları yaptığınızda 5-6 ay nefes alıyorsunuz ama sürdürülebilir hale getiremiyorsunuz" diye konuştu.

'Gerçekçi olmak lazım'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de birkaç gün önce katıldığı bir televizyon programında asgari ücrete ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bilgin, "5 bin 500 lira olan asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?" sorusuna, "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım" diyerek, işletmelerin ödeyebileceği bir ücret arayışında oldukları yanıtını verdi.

CHP'den asgari ücret önerisi: 7 bin lira üstü

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, asgari ücretin 'enflasyona artı enflasyon' olarak artırılması gerektiğini belirterek 7 bin liranın üstüne çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Öztrak "Enflasyon artı refah payı kadar asgari ücretin artırılması lazım. Bugün baktığınız zaman asgari ücretin önümüzdeki yıl 7 bin liranın üstüne çekilmesi lazım, açlık sınırı aşması lazım" görüşünü dile getirdi.

DİSK, asgari ücret talebini bu hafta açıklayacak : En az 13 bin TL

Tespit Komisyonu’nda bulunmayan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ise Aralık ayının ilk günlerinde resmi talebini açıklayacak.

Başkan Arzu Çerkezoğlu, "İki asgari ücretlinin çalıştığı eve en azından yoksulluk sınırına denk bir maaş girmeli" diyor.

Sendikanın açıkladığı yoksulluk sınırı ise 26 bin 123 lira. Buradan hareketle en az 13 bin TL talep edilmesi bekleniyor.

TESK: '10 bin liradan az olmamalı'

Türkiye Esnaf ve Sanaatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ise “Asgari ücretteki zam bütün personele yansıyacak. Vergi indirimi şart. Zam enflasyonun üstünde olmalı” diyor.

Asgari ücret için 9 bin TL iddiası

Asgari ücret zammıyla ilgili son kulis bilgilerini paylaşan gazeteci Deniz Gürel, rakam verdi.

TV 100 canlı yayınında açıklamalarda bulunan Gürel, "Ben sayın Çalışma Bakanı'nın mevcut parametreleri değerlendirdikten sonra 8 bin 250 TL ile 8 bin 500 TL arası bir teklifle geleceğini ancak Sayın Cumhurbaşkanının takdiriyle asgari ücretin 9 bin TL olacağı iddiasındayım" diye konuştu.

Patronlar 8 bin 500 lira diyor

Patronların asgari ücret teklifine ilişkin 8-8 bin 500 TL’ye sıcak baktıkları belirtiliyor.

4 ayda yüzde 11'e yaklaştı

Tespit komisyonu Kasım ayı enflasyon oranını da dikkate alarak artışa gidecek. Yani 5 aylık enflasyon artış oranı asgari ücrette büyük önem arz edecek.

TÜFE (Yıllık % Değişim) TÜFE (Aylık % Değişim)



10-2022 85,51 3,54

09-2022 83,45 3,08

08-2022 80,21 1,46

07-2022 79,60 2,37

2023 yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Net asgari ücret geçen yılın tamamında aynı olurken bu yılın ilk 6 ayında 4,253 TL, ikinci 6 ayında 5 bin 500 TL olarak uygulandı. Bu durumda aylık ortalama net asgari ücret 4,876.5 TL oldu.

Resmi enflasyonu düşük gösterdiği eleştirilerine konu olan TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı ve bunun biraz üzerinde bir oranla, asgari ücretin 7 bin 500 - 8 bin 000 TL arasında bir rakam olmasının beklendiği belirtiliyor.

Asgari ücretin net 7 bin 500 TL olması için yüzde 36,5 artması gerekiyor.