Asgari ücret görüşmeleri takviminin belirleneceği toplantı ertelendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılımıyla bugün (Salı) yapılması planlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesine ilişkin toplantının 1 Aralık'a ertelendiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesi için perşembe günü, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecektir" denildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Salı günü TİSK ve Türk-İş başkanlarıyla görüşeceğini, görüşmede asgari ücretin belirlenmesine ilişkin takvime karar verileceğini duyurmuştu. Bakan Bilgin "Biz davet ettik birlikte takvime karar vereceğiz" demişti.